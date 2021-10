Alderweireld: “Ik heb corona gehad, maar ben niet doodziek geweest”- Denayer ontbreekt op training, Theate erbij

HLN Sportcast Jan Vertonghen geeft in HLN Sportcast toe dat revanche tegenover Frankrijk wel ergens speelt: "Het was geen toffe match”

18:13 Het is weer ‘Deviltime’. Donderdag strijden de Rode Duivels in Turijn tegen Frankrijk om een plaats in de finale van de Nations League - meteen ook de eerste ontmoeting sinds die pijnlijke halve finale op het WK in Rusland. Jan Vertonghen en Charles De Ketelaere blikken vooruit in HLN Sportcast.