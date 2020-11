‘Air Cristiano’ crasht bijna, maar Ronaldo gooit weer hoge ogen met fenomenale sprongkracht en nadert wereldrecord

VoetbalHet leverde hem in plaats van een goal bijna een lelijke blessure op, maar Cristiano Ronaldo (35) toonde gisteravond nog maar eens een staaltje van zijn ongeziene ‘hang time’. Alsof hij zich weer even ‘Air Jordan’ waande. Niet veel later kopte hij wel raak, waardoor CR7 nog wat dichter in de buurt van een historisch record sluipt.

Ronaldo kwam tegen Andorra alleen de tweede helft in actie. Voldoende voor weer een straffe stunt. Op een voorzet vanop links hing hij opvallend lang in de lucht om zijn hoofd nog tegen de bal te krijgen. Alsof de arme verdedigers van Andorra plots een soort van Superman op hen zagen afkomen. De poging ging over en Ronaldo kwam onzacht neer, maar was wel goed voor impressionante beelden. Een actie die deed terugdenken aan vorig seizoen, toen Ronaldo 1,5 seconde lang in de lucht hing, met zijn hoofd op een hoogte van 2,56 meter, om een voorzet van Alex Sandro overhoeks in doel te koppen tegen Sampdoria.

De wetenschap achter Ronaldo’s fysiek en zijn sprongkracht in het bijzonder leest uiterst indrukwekkend. Twee jaar geleden wezen tests uit dat hij nog de biologische leeftijd had van een 23-jarige. Een documentaire uit 2011, ‘Ronaldo: Tested to the limit’, baarde ook opzien. Daaruit bleek dat Ronaldo drie procent minder lichaamsvet heeft dan een supermodel, een dijomtrek van 61,7 cm en dat hij 25 meter liep in amper 3.61 seconden. Door zijn lengte (1m87), lichaamsbouw en techniek kan de Portugees 78 centimeter hoog springen, 7 centimeter meer dan de gemiddelde NBA-speler. Daarbij genereert ‘Air Cristiano’ een kracht die vijf keer zo groot is als zijn gewicht. Zo heeft hij van zijn techniek van springen een echt wapen gemaakt, waarbij Ronaldo zijn benen en knieën na het opveren tot achter zijn rug brengt. Alsof hij als een ware Michael Jordan even kan zweven in de lucht.

In het slot van de match kopte hij wel raak in de 7-0-zege. Kinderlijk eenvoudig, lijkt het wel. Een goal die hem weer een stapje dichterbij het wereldwijde record van Ali Daei brengt. De spits van Iran maakte 109 goals voor zijn land. De Portugees heeft er nog zeven nodig om dat record te evenaren. Frankrijk is de volgende tegenstander van Portugal. Fernando Santos liet nog het open wie dan zijn aanvallers zullen zijn. “Slechts drie van de vier kunnen spelen”, aldus de bondscoach over zijn keuze tussen Ronaldo, João Félix, Diogo Jota en Bernardo Silva. “De benadering van elke wedstrijd is anders, maar we gaan door met het spelen voor de overwinning. Dat is zeker.” Wees er maar zeker van dat Ronaldo er dan vanaf de aftrap weer bij is. Vastberaden Ali Daei van zijn troon te stoten.

Volledig scherm Ronaldo even kermend tegen de grond na zijn fenomenale sprong. © EPA

Volledig scherm © EPA