Aimé Antheunis lag zes weken in coma: “Ik heb geluk gehad”

“Als je zes weken in coma ligt, dan weet je genoeg”, aldus Antheunis. “Als ze naar u thuis bellen en zeggen dat je morgen misschien niet meer gaat halen, dan slik je toch even. Enkel mijn geur- en reukvermogen was ik niet kwijt. Ik heb zes maanden in bed gelegen, nierstenen gehad, noem het maar op. Ik heb geluk gehad.” Antheunis had nog een opmerkelijke boodschap. “Een jaar terug applaudisseerden mensen nog voor het personeel in de zorg, waarom nu niet meer? Ik vind dat die mensen dat nu nog meer verdienen dan voordien. Het zijn helden.”

Ook op het aankomende EK voetbal werpt Antheunis zijn licht. “Iedereen verwacht dat we zomaar zullen winnen, maar zo simpel is het niet. We hebben een goede lichting, maar we hangen af van onze toppers. Lukaku, De Bruyne,... . Ik vrees voor onze verdediging zonder Kompany, maar we hebben een wereldkeeper. Of we het EK zullen winnen? Dat weet ik nog zo niet.”