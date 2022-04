Ahmed Hassan, de farao van het Park die afscheid nam met de beker in 2008: “Ik droom soms nog van die winning goal”

UEFA Champions League “Als je op iemand spuwt, kan dat recht in je gezicht terugkeren”: gewaagde woorden van Bay­ern-coach Nagelsmann prikkelden Villarreal bij nieuwe stunt

Bayern München is uitgeschakeld in de Champions League en nog wel tegen Villarreal. De Spaanse ploeg speelde in de Allianz Arena 1-1 gelijk tegen de Duitse grootmacht. Chukweuze wiste de opener van Lewandowski uit vijf minuten voor tijd. Wat bleek? De Spanjaarden waren extra gemotiveerd door eerdere woorden van Bayern-coach Nagelsmann, die opperde dat Bayern het in eigen huis wel zou afmaken. In Real Madrid-Chelsea kwam het tot verlengingen, de Madrilenen trokken er dankzij een goal van Benzema aan het langste eind.

14 april