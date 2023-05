Afwezig op titelwedstrijd, aanwezig in Formule 1: Neymar zet (opnieuw) kwaad bloed bij PSG

Zelfs na de gewonnen landstitel blijft het onrustig bij Paris Saint-Germain. Deze keer is het weer de beurt aan Neymar. Volgens de Franse sportkrant ‘L’Equipe’ is de club boos op zijn aanvaller omdat die de Formule 1 in Monaco verkoos boven de titelmatch van zijn eigen ploeg.