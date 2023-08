Afscheid van een icoon wenkt: “Gianluigi Buffon (45) heeft beslist om te stoppen”

Juventus onderneemt nieuwe poging om Lukaku te halen, La Gazzetta is kritisch: “Allegri verkoopt de toekomst”

Dan toch nog schot in de zaak rond Romelu Lukaku? Een makelaar die een mandaat heeft gekregen van Juventus, probeert de situatie tussen Chelsea en de Italianen voor Romelu Lukaku te ontmijnen. In Italië wordt Lukaku intussen al afgebeeld in een Juve-shirt door La Gazzetta dello Sport.