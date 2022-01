Advocaat van Coucke reageert voor het eerst op onderzoek naar Van Holsbeeck: “Veel indicaties dat de aandelenoverdracht verre van correct verlopen is”

“Het is duidelijk geworden dat hij (Marc Coucke, red.) zwaar benadeeld is bij die aandelenoverdracht”, vertelt advocaat Van Steenbrugge aan VTM Nieuws. “Het is zeer snel gebleken dat er een aantal zaken zijn opgedoken die niet gekend waren ten tijde van de overeenkomst bij de verkoop. Dat is heel zuur, want meneer Coucke heeft te veel betaald voor de aandelen. Wat er met dat geld is gebeurd moet het onderzoek verder aanwijzen. Maar er zijn duidelijk indicaties van malversaties waar meneer Coucke niets van wist. Men heeft hem een bedrag laten betalen dat in de realiteit veel meer was dan de werkelijke waarde. Er volgt nu een procedure waarbij een groot stuk van datgene wat Coucke betaald heeft, zal moeten terugbetaald worden.”

Quote Uiteraard wil Coucke zijn geld terug. Dat is maar normaal na dergelijke zaken die niet door de beugel kunnen. Walter Van Steenbrugge

Er is sprake van 5 miljoen euro. “Ik kan me niet exact uitspreken over het exacte bedrag. Maar dat het over veel centen gaat, is duidelijk. In ieder geval zijn er nu veel indicaties dat de aandelenoverdracht verre van correct is verlopen.” Hoe heeft Coucke de praktijken ontdekt? “Na verloop van tijd. Er zijn veel lijken uit de kast gevallen. Hij heeft moeten ontdekken dat er bedrog in het spel was. Dat moet nu uitgeklaard worden. Uiteraard wil Coucke zijn geld terug. Dat is maar normaal na dergelijke zaken die niet door de beugel kunnen.”

Volledig scherm Marc Coucke. © BELGA

Henrotay

Van Holsbeeck wordt beschuldigd van onregelmatigheden bij de overname van RSCA. Samen met het oude bestuur van paars-wit – dus voor de overname van Marc Coucke in 2017 – had Van Holsbeeck makelaar Christophe Henrotay een commissie van 3 miljoen euro beloofd bij de verkoop van de club. Via valse contracten zouden Henrotay en Van Holsbeeck getracht hebben twee van die drie miljoen euro aan die eerste uit te keren en zo Coucke op te lichten. De huidige voorzitter van Anderlecht betaalde in extremis vijf miljoen euro extra bovenop de 55,5 miljoen euro voor 74 procent van de aandelen. Het gerecht vermoedt dat 3 miljoen euro daarvan naar Henrotay is gegaan. Van Holsbeeck zit nu vast op verdenking van witwassen, fiscale fraude, passieve corruptie en vereniging van misdadigers.

Bekijk ook. Van Holsbeeck verdacht van oplichting

Volledig scherm Herman Van Holsbeeck © VTM Nieuws