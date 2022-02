ACHTERGROND. Hoe Russisch staatsschap zich nestelde binnen FIFA-top en UEFA: nauwe band tussen Infantino en Poetin gaat al lang terug

Wielrennen Andrei Tchmil brengt zwangere vrouw en kind in veiligheid, maar blijft zelf in Moldavië: “Als ze willen, staan de Russen straks hier”

De oorlog in Oekraïne grijpt ook in in het leven van ex-wielrenner Andrei Tchmil (59). Tchmil, ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo, woont en werkt in Chisinau in de republiek Moldavië, die grenst aan Oekraïne. Hij heeft een zwangere vrouw en een zoontje van één jaar, die hij zondag in veiligheid heeft gebracht in Roemenië. Zelf blijft hij in Moldavië, in de hoop dat hem niets overkomt. “De grens is vlakbij. Wat in Oekraïne gebeurt, gebeurt bijna hier.”

8:37