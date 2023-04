AC Milan is opnieuw plaaggeest voor Napoli en haalt na 16 jaar weer halve finale Champions League

Een Milanese derby in de halve finale van de Champions League, Inter of AC in de finale? Milan klaarde de klus bij Napoli, nochtans autoritair leider in de Serie A.

U zou vandaag maar Belg zijn in loondienst van een club uit Milaan. Geen enkele is eerste keus, maar straks mogen ze toch proeven van een halve finale in de Champions League.

Romelu Lukaku zit woensdagavond mogelijk weer op de bank tegen Benfica. Aster Vranckx is bij AC Milan het nummer 24 in de pikorde qua speelminuten en is niet eens geregistreerd voor de Champions League. Divock Origi staat op plaats 20. Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers zijn de respectievelijke nummers 15 en 13.

Te verbazen hoefde het niet dat in Napoli geen enkele landgenoot aan de aftrap stond - coach Stefano Pioli liet hen afgelopen weekend enkel starten om zijn beste spelers te laten rusten. Een krant omschreef hun prestatie als spookachtig. Dinsdag mocht concurrent Messias Junior eerder invallen dan Saelemaekers of De Ketelaere. Ook dat is een teken aan de wand.

Milan leeft bij gratie van doelman Mike Maignan, Olivier Giroud en ene Rafa Leão, zijn wispelturig genie.

Napoli domineerde, Napoli dreigde. Giroud miste een strafschop, miste een opgelegde kans - weer doelman Meret op zijn weg.

Maar Giroud scoorde ook. Al verdiende Leão alle credits. Zijn ren was fe-no-me-naal. De Portugees profiteerde van balverlies van Ndombele. Halverwege de eerste helft begon hij aan zijn sprint. Onderweg liet hij drie opponenten achter. In de zestien legde hij breed naar zijn Franse aanvalspartner.

De gelijkmaker van Osimhen werd voor rust afgekeurd. Maignan pakte een strafschop van Kvaratskhelia. In blessuretijd scoorde Osimhen alsnog de 1-1. Te laat.

Origi mocht voorbij het uur invallen. Saelemaekers kreeg nog een handvol minuten. CDK bleef waar hij zat: op de bank.

