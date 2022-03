AC Milan en Arsenal azen op Noa Lang, Italiaans bod van 20 miljoen euro plus bonussen in de maak

VoetbalDat Noa Lang (22) Club Brugge straks verlaat, staat vast. Zijn bestemming nog niet. AC Milan bereidt een (verdienstelijk) bod voor van 20 miljoen euro, plus bonussen. Eerder was Arsenal al heel concreet. Lang blijft rustig – hij bekijkt alle opties.

Dit is allerminst het laatste artikel over de toekomst van Noa Noëll Lang. De komende weken en maanden zal het rijtje geïnteresseerde clubs alleen nog maar toenemen.

Worden tot dusver met hem in verband gebracht: Leeds, Liverpool, Dortmund, en vooral Arsenal en AC Milan.

‘La Gazzetta dello Sport’ pakte wat dat betreft gisteren uit met het nieuws dat technisch directeur Paolo Maldini werk maakt van een concreet bod. AC Milan zou 20 miljoen euro, plus bonussen overhebben voor Lang. Maar met dat bedrag zal het er niet komen. Club Brugge wil van Lang zijn nieuwe recordtransfer maken. Lees: méér dan 30 miljoen euro, het bedrag dat Bayer Leverkusen vorige zomer gaf voor Odilon Kossounou. En als je weet dat Stade Rennes twee jaar terug 27 miljoen euro betaalde voor Jérémy Doku en Lille diezelfde mercato 32 miljoen euro voor Jonathan David, is dat streefdoel te begrijpen. Ook al zit Lang tegenwoordig op de bank bij Club, zijn gave en z’n statistieken spreken nog steeds voor zich. De Nederlandse international (3 caps) was in 77 wedstrijden voor blauw-zwart al goed voor maar liefst 25 doelpunten en 24 assists. Cijfers die in de verschillende grote Europese competities niet onopgemerkt zijn gebleven.

Afwachten

De interesse van AC Milan is dan ook niet nieuw, die van Arsenal evenmin. Wel dat de club uit Londen vorige winter nog in extremis een poging deed om Lang vervroegd naar de Premier League te halen. Zonder succes. Deze zomer beter?

Noa Lang en z’n entourage zijn in elk geval niet van plan om halsoverkop een beslissing te nemen. Zij wachten af. Overwegen alle mogelijkheden. Italië of Engeland? Of toch Duitsland? Het tactische van de Serie A of de rock-’n-roll van de Premier League? Time will tell.

Transfer komt er

Een transfer komt er hoe dan ook. Da’s van in het begin de bedoeling geweest. Twee jaar Club Brugge en dan een stap hogerop. Met die belofte verlengde Lang in september ook zijn contract tot 2025. Dat hij in z’n laatste halfjaar in België, onder Alfred Schreuder, verrassend zijn basisplaats ging verliezen, had de flankaanvaller (toen) nooit durven denken.

Louis van Gaal, z’n bondscoach, laat zich daar evenwel niet door leiden. Hij gelooft als geen ander in het talent van Lang, die dezer dagen herleeft bij Oranje.

In Italië zijn ze ondertussen in de ban van een Instagrampost van hem, enkele weken terug. Een foto van het dashboard van Langs auto, met daarop de song ‘Maldini’ van de Nederlandse rapper Ends, en de tekst: ‘If you know, you know…!’

Van wat triggeren houdt Noa Lang wel.

