Aardverschuiving bij promovendus RWDM: “Voorzitter Thierry Dailly aan de kant gezet door Amerikaanse eigenaar”

KIJK. Dimitri de Condé en Genk kijken met vertrouwen naar titelclash tegen Antwerp: “Thuis zijn we niet dezelfde ploeg als op verplaat­sing”

De titelstrijd in de Jupiler League blijft ongemeen spannend. Antwerp kon gisteren zijn eerste ‘matchbal’ niet verzilveren, maar krijgt zondag een nieuwe kans om het af te maken. En dat op het veld van Racing Genk, dat zelf ook nog kans maakt op de landstitel. En dan is er nog Union. De Brusselaars ontvangen Club Brugge en moeten een beter resultaat neerzetten dan de ‘Great Old’ om de titel te pakken. In HLN LIVE blikte Dimitri de Condé, Head of Football van Racing Genk, vooruit op de ontknoping.