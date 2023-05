Aardverschuiving bij promovendus RWDM: Amerikaanse eigenaar schuift boegbeeld Thierry Dailly opzij als voorzitter

Het nieuws zorgt bij RWDM wel voor een aardschok. Dailly lag in 2015 aan de basis van de heropstart van RWDM en gold achter de schermen als de drijvende kracht in de opmars naar de hoogste klasse. Hij was, zeker als Brusselaar in hart en nieren, de voorbije acht jaar hét gezicht van de club. “Ik ben de beschermengel van RWDM”, zei Dailly eerder deze maand zelfs nog in een interview.

Maar er waren dus spanningen met Textor, over verschillende thema’s. “Ik ben hier ook niet om op alles ‘ja’ te knikken”, aldus Dailly in datzelfde interview. “Het belangrijkste was om kampioen te spelen. Van tijd eens ‘discuteren’ of ruzie maken, hoort erbij.” Net na de promotie sprak Textor ook nog verzoenende taal over de verschillen in beleidsvisie met Dailly: “Als je me vraag of ik in de toekomst zou willen vechten over spelers en het beleid met hetzelfde resultaat dat we het kampioenschap kunnen winnen, waarom zou ik dan niet nog tien jaar met Thierry doorgaan? Wat ook onze formule is, ze werkt. Dailly heeft twintig procent van de aandelen. Hij is niet van plan ze te verkopen.”

Volledig scherm Thierry Dailly en zijn vrouw Natasja Nerinckx, die ook bestuurder bij RWDM is, in een innige omhelzing na de promotie. Beiden vernamen het nieuws op vakantie in Spanje. © BELGA

Maar nog in de nasleep van de promotie vond een nieuw akkefietje plaats. Textor had toen aan de media verklaard “achter Anderlecht aan te gaan”, en gebruikte ferme bewoordingen als “to kick their ass”, onder hun kont te schoppen dus. Dailly wil vooral de lieve vrede met de buren uit Anderlecht bewaren. Hij vond die uitspraak onhandig en verontschuldigde zich daarvoor openlijk. Of dat misschien ook niet in goede aarde gevallen is bij Textor?

Dailly is momenteel alleen ontheven uit zijn functie als voorzitter. Met twintig procent van de aandelen blijft hij als bestuurder betrokken bij de club waar hij veel respect geniet bij de supporters. Maar er staan nog meer verschuivingen op til bij de aansturing van de club. Zo is Gauthier Ganaye in beeld als nieuwe CEO van RWDM. Ganaye verliet afgelopen seizoen in dezelfde functie KV Oostende, dat hij niet voor degradatie kon behoeden. Maxime Vossen zou wel aanblijven als Chief Operating Officer (COO).

Daily vernam het nieuws over zijn exit als voorzitter op vakantie in Spanje. Voorlopig wenst hij zich te onthouden van commentaar. RWDM-bestuurslid Danny Vander Eeckt predikt kalmte: “Alles is nog vers en ligt gevoelig nu. We zien wel hoe het in de toekomst in de plooi valt. De club RWDM is daarbij het belangrijkste.”

Textor nam RWDM in januari 2022 over. Maar hij drukte in het transferbeleid afgelopen seizoen stevig zijn stempel met de komst van heel wat Brazilianen via Botafogo, naast Olympique Lyon een van de clubs in zijn portefeuille. Mogelijk zal Textor zelf de rol van voorzitter bij RWDM gaan invullen, al ligt dat nog niet vast. Het fortuin van de Amerikaanse zakenman wordt geschat op circa 5 miljard euro.

Volledig scherm Thierry Dailly. © ID/ Hatim Kaghat

Volledig scherm John Textor en Thierry Dailly na het veiligstellen van de promotie naar 1A. © Photo News