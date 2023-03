Aanvoerder Kevin De Bruyne: “Ik zal de zaken niet forceren”

Ontspannen, af en toe een grijns. De Bruyne krijg je allang niet gek meer. Heeft het WK in Qatar intussen doorgespoeld. “Wat gebeurd is, is gebeurd. We waren niet goed genoeg, dat moeten we aanvaarden.” Bondscoach Tedesco maakte De Bruyne eerder deze week aanvoerder. “Ik ben naar het kantoor van de coach moeten gaan. Hij heeft me gezegd hoe hij het zag en hij heeft dat geargumenteerd. Ik heb dan ook mijn gedacht gezegd.”