Aantal penalty’s schiet dit seizoen de hoogte in... ook wegens corona? “In lege stadions denken spelers zich meer te kunnen permitteren”

Heeft u het ook al opgemerkt? Het regent penalty's dezer dagen. Afgelopen weekend werden er in onze competitie liefst vier strafschoppen gefloten op zeven matchen. Geen toeval. De voorbije jaren steeg het aantal elfmeters fors, ook in de Premier League. Daar is er in vergelijking met vorig seizoen zelfs een verdubbeling.

Onuachu tegen Eupen. Dorsch tegen Waasland-Beveren. Henry tegen Beerschot. En Mboyo tegen Essevee. Op zeven wedstrijden zijn er op de vorige speeldag vier penalty’s gefloten in onze Jupiler Pro League - allemaal werden ze ook benut. ‘t Is een trend. De voorbije jaren zijn het aantal strafschoppen in ons land én in de G5-competities gestegen. Daar zitten de VAR, de nieuwe handsregels en corona voor iets tussen.

Voor de toename van het aantal penalty’s specifiek in dít seizoen is er geen waterdichte uitleg. Dat het aantal strafschoppen gemiddeld aan een opwaartse trend bezig is sinds de invoering van de VAR in het seizoen 2017-2018, staat echter buiten kijf.

“En ook de nieuwe instructies rond handspel zitten er voor iets tussen”, voegt onze huisref Tim Pots daaraan toe. “Vroeger werd er op buikgevoel beslist. Het reglement liet dat ook toe want er moest sprake zijn van opzettelijk handspel. Dat was vrij subjectief, maar het kwam voor de spelers niet beperkend over en werd wel als rechtvaardig aanzien. De IFAB (de organisatie die de regels in het voetbal bepaalt, red.) is dan criteria gaan invoeren om meer objectiviteit te bekomen. Zij zijn niet helemaal in hun opzet geslaagd, want sommige van die criteria (korte afstand, hoge snelheid, natuurlijke positie) laten evengoed ruimte voor discussie. In hun streven naar objectiviteit hebben ze het net heel ingewikkeld gemaakt en bijna onmogelijk om in een oogopslag te oordelen over al die parameters. Het doel was nobel, maar de praktijk leert dat het erg moeilijk is. De uitzonderingsgevallen - een strafschop voor het afblokken van een schot of voorzet, en het affluiten van een aanval wanneer de aanvaller de bal compleet onvrijwillig beroert met de hand - waarbij strenger wordt opgetreden worden vaak als onrechtvaardig gezien.”

Verdubbeling in Premier League

Niet alleen in de Jupiler Pro League ligt het aantal strafschoppen dit seizoen hoog, zo blijkt uit onderstaande cijfers. Na zeven speeldagen in de Premier League is het aantal gegeven strafschoppen verdubbeld in vergelijking met vorige seizoen: van gemiddeld 0,24 naar 0,53 penalty’s per wedstrijd. En ook in alle andere Europese topcompetities ligt dat getal hoog. Een overzicht.

La Liga: 0,38.

Ligue 1: 0,44.

Bundesliga: 0,37.

Serie A: 0,40.

In álle grote competities lag het aantal strafschoppen nooit zo hoog als in de één of twee voorbije jaren.

“De piek dit seizoen heeft ook met de huidige coronasituatie te maken”, vertelt Tim Pots. “Spelers die denken dat er toch geen kat toekijkt, menen zich meer te kunnen permitteren. Maar de ref en VAR kijken nog steeds met evenveel ogen. De indruk ontstaat ook dat er minder op het spel staat, want door de lege stadions voelt de wedstrijd aan als een vriendschappelijk duel.”

Het ontbreken van de fans speelt dus ongetwijfeld zijn rol, vindt Pots. “De motivatie is hoe dan ook toch wat minder. Daardoor gaan spelers sneller naar de fout moeten grijpen, daar waar ze onder impuls van hun supporters nog de extra inspanning doen.”

“Bij de refs denk ik niet dat er een invloed is in de ene richting. Ze zullen zich comfortabeler voelen om een strafschop te fluiten, omdat er geen oorverdovend protest komt. Omgekeerd zullen er ook geen gefloten worden omwille van de druk. Als ze al last zouden hebben van druk werkt dat in twee richtingen. Dus dat neutraliseert.”

