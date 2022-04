Aan één speler verdiende hij zelf al bijna 50 miljoen: de grootste transfers van supermakelaar ‘Money Mino’ Raiola

1996 - Pavel Nedved van Sparta Praag naar Lazio

Zijn eerste toptransfer, te danken aan de goeie contacten met de Tsjechische ex-voetballer Zdenek Nehoda. Raiola was daarvoor onder meer betrokken bij de overgang van Bryan Roy van Ajax naar Foggia in 1992, alsook die van Bergkamp naar Inter. Toch wordt de transfer van Nedved (voor een kleine vijf miljoen euro) na diens sterk EK in Engeland aanzien als zijn eerste onafhankelijke deal.

2009 - Zlatan van Inter naar FC Barcelona

Wat Cristiano Ronaldo voor Jorge Mendes is, is Zlatan voor Raiola. Hun relatie kwam tot stand toen Ibrahimovic op jonge leeftijd in Amsterdam furore maakte: “Ik zag meteen dat hij een arrogante klootzak was. Net als ik”, liet Raiola ooit optekenen over Zlatan. In totaal betaalden zeven clubs maar liefst 150 miljoen aan afkoopsommen voor zijn chouchou. De meest spraakmakende overgang was die van Inter naar FC Barcelona in ruil voor 66 miljoen euro.