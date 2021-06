AA Gent treft Noorse Vålerenga in tweede voorronde Conference League: “Het wordt geen walkover”

AA Gent was op de slotdag van de Europe play-off bijzonder opgelucht met het behalen van een Europees ticket, maar bij de Buffalo’s hield men een beetje het hart vast voor de loting. Verplaatsingen naar het Macedonische Shkupi, het Kosovaarse Llapi of het Noord-Ierse Larne hadden zomaar gekund. Wie weet waar en in welke omstandigheden je dan terecht komt?

AA Gent is dan ook niet ontevreden dat het Noorse Valerenga als tegenstander uit de bus kwam. Zonder twijfel de sterkst mogelijke opponent die de Buffalo’s konden treffen, maar daar staan een aantal positieve elementen tegenover. Valerenga speelt in het makkelijk bereikbare Oslo, de Intility Arena is met zijn 18.000 plaatsen een moderne, comfortabele voetbalarena.

Valerenga - een ex-club van onze landgenoot David Brocken - finishte vorig seizoen derde in de Noorse Eliteserien. In het nieuwe seizoen staat Valerenga zesde, met 11 punten op 21. Met Henrik Björdal (24) en Fredrik Oldrup Jensen (28) wordt het middenveld bevolkt door twee spelers die de voorbije jaren uitkwamen voor Zulte Waregem. De Buffalo’s lijken vooral te moeten uitkijken voor de 23-jarige Aron Dönnum, een linkerflankspeler die in 7 wedstrijden al goed was voor 4 goals en 2 assists.

“Valerenga is traditioneel een club die veel jonge talenten voortbrengt”, weet Trond Sollied, die in de jaren negentig zelf nog drie jaar voor Valerenga voetbalde. “AA Gent heeft goeie kansen om door te stoten, maar het wordt zeker geen walkover. Valerenga is samen met Rosenborg, Molde en Brann Bergen één van de grote vier in Noorwegen. Met die twee jongens die bij Zulte Waregem voetbalden, kennen zij het Belgisch voetbal ook wel een beetje. Organisatorisch wordt het voor Gent een makkelijke trip, want op twee uurtjes sta je in Oslo. Bovendien is het een voordeel dat AA Gent eerst thuis mag spelen.”

De Buffalo’s ontvangen Valerenga op donderdag 22 juli in de Ghelamco Arena, op donderdag 29 juli wacht de terugwedstrijd in Oslo. “Qua reisomstandigheden is dit een goeie tegenstander, maar sportief is het de sterkste die we konden treffen”, weet Michel Louwagie. “Maar goed, als je niet wakker bent, kan je het ook moeilijk hebben tegen één van die onbekende tegenstanders die we konden loten. We zijn niet ontevreden met deze loting, die het voordeel heeft dat er meteen duidelijkheid is. Het had immers ook gekund dat we onze tegenstander pas zouden kennen na de resultaten van de eerste voorronde. De Noorse competitie is bezig, dat maakt scouten ook makkelijker. We hebben respect voor Valerenga, maar als we goed zijn, moet dit haalbaar zijn.”

