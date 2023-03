AA Gent speelt op loodzwaar veld gelijk tegen Basaksehir, Orban opnieuw trefzeker

De gsm-lichtjes gingen aan de Ghelamco Arena, zowel bij de Gentenaars als de Turken. Mooi gebaar ter ere van de slachtoffers van de zware aardbeving in Turkije en Syrië. Het wederzijds respect was groot.

Tót Castro-Montes in de zevende minuut mocht ondervinden dat het nadien bittere ernst was voor de aanhang van Basaksehir. Een niet al te snuggere bezoeker gooide een bommetje op een halve meter van de flankspeler. Even schrikken.

Dat was het ook toen Gürler uitpakte met een perfecte voorzet richting Okaka. De ex-Anderlechtspits, nog altijd een stevige bonk, werd losgelaten door Ngadeu en knikte knap binnen: 0-1. Eerste kans, meteen prijs. Máár stond Okaka niet buitenspel? De VAR oordeelde van niet. Een twijfelgeval - de herhaling mét buitenspellijn gaf geen duidelijkheid.

AA Gent was even van slag, maar kwam gaandeweg wel beter in de wedstrijd.

Mét een verdiende gelijkmaker als resultaat. Uitstekende actie van Fofana - die greep weer zijn kans op de linkerflank. Hij zette voor en Cuypers miste het onmisbare. Hij besloot pal op doelman Babacan, maar in de herneming werkte Orban met een gelukje binnen: 1-1. Flipperkastdoelpunt, maar dat zal de Nigeriaan niet deren. Het was zijn vijfde goal in zeven matchen voor AA Gent - alsjeblieft. De nieuwe chouchou van de Buffalo’s.

Intussen gingen de hemelsluizen open. Stortvloed boven Gent. Het veld, dat er de voorbije weken al niet perfect bij lag, verzoop helemaal. We kregen een veldslag. Daar had Adnan Januzaj kennelijk weinig zin in - schrijnend hoe hij anoniem over het veld slofte.

AA Gent duwde door, deed de Turken naar adem happen. En het had bij de pauze altijd op voorsprong moeten staan, ware het niet dat Hong na een vlijmscherpe counter een enorme kans liet liggen.

Hoe hard zouden de spelers geschrokken zijn toen ze weer uit de kleedkamer kwamen?

De grasmat was op een kwartier tijd in één grote modderpoel veranderd. Er viel eigenlijk niet meer op te voetballen. De Buffalo’s werden modderduivels. Een laag schot van Orban bleef net voor de kleine baklijn steken. “Enorm frustrerend”, zuchtte de spits. “Bij het begin van de tweede helft was de wedstrijd gewoon gedaan.” Dribbelen was onmogelijk - vraag dat maar aan Fofana. Okaka schoof op zijn beurt weg en kwam pas meters verder tot stilstand. Als een overmoedige festivalganger die met een glijpartij door de modder op Rock Werchter klieft.

“Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Als het veld er zo bij ligt voor de aftrap, dan gaat de match niet door”, aldus Hugo Cuypers. Een doelpunt kregen we logischerwijs niet meer te zien - het bleef 1-1. Jammer voor AA Gent. Op een goed veld had er meer in gezeten, zo wist ook Hein Vanhaezebrouck. “Het veld liet ons in de steek. Dat is een grote ontgoocheling. Wij hebben het mooiste stadion van het land, maar een van de minste velden. Dat betaal je vandaag cash.”

Op basis van de eerste helft mogen de Buffalo’s volgende week wel met goede moed naar Istanboel. Dit Basaksehir is te pakken.

De stadion-dj speelde als afsluiter nog ‘Who’ll Stop the Rain’ van Creedence Clearwater Revival - de enige juiste keuze.

Steekt u ook uw gsm-lichtje aan voor de Gentse greenkeeper?

Volledig scherm Gift Emmanuel Orban en Ahmed Touba. © BELGA

