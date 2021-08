AA Gent sleept na desastreuze eerste helft alsnog een 2-2-gelijkspel uit de brand tegen RFS. Vanhaezebrouck: “Al een geluk dat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen”

Conference LeagueAA Gent toonde tegen Riga FS nog maar eens twee gezichten. In een dramatische eerste helft gaven de Buffalo’s twee goals weg, in een veel betere tweede helft werd het alsnog 2-2. Gent moet volgende week nog flink aan de bak in Letland. Hein Vanhaezebrouck was na afloop kritisch voor de eigen prestatie, maar uitte ook zijn respect voor RFS: “Onderschat hun niveau niet.”

AA Gent blijft het moeilijk hebben om continuïteit te leggen in zijn prestaties. Het verschil tussen wat de Buffalo’s voor en na de rust brachten, was andermaal gigantisch. Hein Vanhaezebrouck roteerde ook tegen Riga FS door. Voor de vijfde keer startte AA Gent met een andere basiself. Geen Hanche-Olsen, geen De Sart en geen Odjidja dit keer. Centraal op het middenveld kreeg Kums de touwtjes in handen, met naast hem de 19-jarige Oladoye. De jonge Nigeriaan mocht vorig seizoen al een paar keer invallen, maar uit het niets stond hij tegen Riga FS aan de aftrap. Oladoye was de slechtste nog niet: zijn positiespel mochten er zijn, zijn passing mocht er meestal ook zijn.

Volledig scherm De 19-jarige Adewale Oladoye. © BELGA

Het Gent dat tegen Beerschot nog een uur prima voetbal op de mat legde, was onherkenbaar. Vanhaezebrouck had erop gehamerd dat Gent deze keer zijn start niet mocht missen, maar zijn boodschap kwam niet aan. De Buffalo’s begonnen futloos aan de partij. Al snel volgde een bijzonder koude douche, toen Okumu zich compleet miskeek op een lange bal van Savalnieks. De Braziliaan Deocleaciano ging aan de haal en legde de bal perfect terug tot op Lemajic, die makkelijk de 0-1 op het bord prikte.

Een reactie bleef uit. Gent voetbalde verder zonder drive. In balbezit zochten de Buffalo’s snel de flanken op, maar hoge voorzetten werden met doods gemak weggebuffeld door de heren Jagodinskis en Lipuscek, respectievelijk 1m91 en 1m99 groot. Gent merkte dat het zo niet werkte en schakelde over op lage voorzetten, maar in het bos van Letse benen ging de deur telkens toe.

Volledig scherm © BELGA

Om dit Riga te ontwrichten, waren acties en combinaties door het centrum nodig. De man die daar het best voor kan zorgen bij dit Gent, is Vadis Odjidja, maar hij keek een uur lang toe vanop de bank. Eén keer combineerde Gent zich voor de rust door de Letse defensie. Hjulsager speelde knap in op Bruno, die de bal in één tijd tot bij Tissoudali bracht. De Nederlander mikte de bal helaas pal in de handen van doelman Cerniauskas. Dat moest Tissoudali niet al te hard aangerekend worden, want hij was zowat de enige die voor rust wat probeerde in de zone van de waarheid.

Gent riep voor de rust nog meer onheil over zichzelf af, toen Deocleciano té makkelijk mocht voorzetten van Castro-Montes. Opéri liet zich voor doel kinderlijk aftroeven door Simkovic, Bolat was een tweede keer geklopt. Nog voor rust stormde Deocleciano op de 0-3 af, maar Okumu herstelde zijn eerdere foutje met een geweldige tackle. Het Gentse publiek begeleidde de spelers bij de rust met een fluitconcert. Hiérvoor waren ze niet terug naar het stadion gekomen.

Hein Vanhaezebrouck moet tijdens de rust behoorlijk tekeer gegaan zijn. De Buffalo’s toonden meteen na de rust een heel ander gelaat. De drive die voor de rust ontbrak, was er nu wel. Gent zette druk vooruit, maar op de counter voorkwam Bolat een derde Letse goal van Micevski. Maar de Gentse gedaanteverwisseling loonde. Tissoudali besloot na een knappe actie nog over doel, maar toen Hjulsager teruglegde op Oladoye, haalde de jonge Nigeriaan verschroeiend uit. Zijn goal bezorgde de Gentse burger weer moed. Cerniauskas moest flink aan de bak op pogingen van Tissoudali, Castro-Montes en Hjulsager. Op aangeven van de ingevallen Depoitre bracht Tissoudali de bordjes in evenwicht. Odjidja kwam nog dicht bij 3-2, maar Cerniauskas zorgde ervoor dat Gent volgende week vol aan de bak moet in Riga. Gelukkig voor Gent tellen uitgoals niet meer dubbel.

Volledig scherm Oladoye viert z'n eerste doelpunt voor AA Gent. © BELGA

Hein Vanhaezebrouck: “Geven twee doelpunten weg met zwak verdedigen”

AA Gent verzamelde vandaag niet de uitgangspositie waarop het hoopte, zag ook coach Hein Vanhaezebrouck voor de camera’s van Play Sports: “We kunnen uiteraard niet tevreden zijn met de uitslag, dat hoor je al aan de reactie van het publiek. Het had nooit zover mogen komen, want we wisten dat we goed moesten starten en doen het toch weer niet.”

Waar de Buffalo’s de vorige wedstrijden nog ontsnapten aan een vroege achterstand, incasseerden ze nu wel twee tegendoelpunten voor de pauze. “Telkens na zwak verdedigen”, zag Vanhaezebrouck. “Bij het eerste misjudgen we die lange bal en bij het tweede worden we makkelijk uitgetikt. Uiteindelijk kopt een speler van 1m75 hem binnen. Al een geluk tellen uitdoelpunten niet meer dubbel.” De trainer van AA Gent zag ook dat het schoentje aan de overkant soms knelde bij de afwerking: “Tarik (Tissoudali, red.) speelt een goede match, maar moet concreter zijn. We hebben te weinig gescoord. Al hadden we ook wat pech, met die bal op de paal bijvoorbeeld.”

Vanhaezebrouck hoopt dat de terugwedstrijd in het voordeel van AA Gent uitdraait, maar blijft op zijn hoede voor RFS. “Onderschat hun niveau niet”, zei de Gentse coach. “Ze hebben met 5-0 gewonnen tegen de nummer twee uit Hongarije. Ze hebben een heel specifieke stijl, met reuzen in de box voorin en achterin is het niet eenvoudig om erdoor te raken. Vandaar is deze uitslag niet ideaal. Als we hadden gewonnen, zouden we ginder misschien iets meer ruimte krijgen."

Volledig scherm © BELGA

Tarik Tissoudali: “We maken het onszelf moeilijk”

Tarik Tissoudali stak de hand in eigen boezem na de wedstrijd: “We maken het onszelf moeilijk door goals weg te geven. We hadden deze wedstrijd altijd moeten winnen, we waren het betere team met veel balbezit. In de tweede helft hebben we het nog een beetje kunnen rechtzetten en we moeten nu vol vertrouwen naar de uitwedstrijd gaan.”

De vinnige aanvaller was met flukse acties één de grote lichtpuntjes bij AA Gent. “Ik kan goed op de kleine ruimte voetballen en kansen creëren”, zei hij daarover. “Soms lukt dat, soms niet. Gelukkig heb ik vandaag dat tweede doelpunt kunnen maken om er een gelijkspel uit te halen.”

Volledig scherm Tissoudali viert z'n gelijkmaker. © BELGA

Sinan Bolat: “Snel terug heel de ploeg op punt zetten”

Het was een frustrerende wedstrijd voor doelman Sinan Bolat. “Ik heb maar twee of drie ballen gezien”, zuchte hij. “We waren nochtans gewaarschuwd dat we moesten oppassen met hun gestalte. We wisten dat we stevig in duel moesten gaan en stevig moesten beginnen aan de wedstrijd, maar we trappen er weer in. Het is frustrerend om zo weer op achterstand te komen.”

Net als zijn coach was ook de Gentse doelman kritisch over de eigen prestatie: “We moeten geen excuses zoeken. We trainen genoeg op wat we moeten doen, maar we moeten het dan ook wel uitvoeren tijdens de wedstrijd. We moeten snel terug heel de ploeg op punt zetten, want je kan niet elke week op achterstand komen en terugvechten.”

Volledig scherm © BELGA

De aansluitingstreffer van Oladoye:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De gelijkmaker van Tissoudali:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De 0-1 van Lemajic:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De 0-2 van Simkovic:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.