AA Gent reist vanuit Oostende naar Bakoe en recupereert Depoitre, Hjulsager en Nurio

R ANTWERP FC Vincent Janssen liep tegen Genk 2 kilometer meer dan een gemiddelde spits: de straffe statistie­ken van Ant­werp-aanvaller ontleed

De aanval is de eerste verdediging. Vraag dat maar aan Vincent Janssen (28). De wedstrijdstatistieken bevestigen de indruk die je zondag als waarnemer al kreeg: de diepe spits van Antwerp verzette tegen Genk berewerk, ook in defensief opzicht. Maak kennis met de cijfers van de dokwerker van The Great Old. Tot zijn de sprintjes en de heatmap toe.