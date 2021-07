AA Gent plaatst zich voor de volgende voorronde van de Conference League, maar verliest met 2-0 tegen het Noorse Valerenga

AA Gent maakte een bijzonder moeilijke eerste helft door in Oslo. De Noren voelden zich duidelijk een pak meer in hun sas op hun eigen kunstgras dan vorige week in de Ghelamco Arena, waar Gent moeiteloos met 4-0 afstand nam. Hein Vanhaezebrouck roteerde flink en voerde liefst zes wissels door in het team dat zondag met 2-1 verloor in Sint-Truiden. Opmerkelijk was dat Roef Bolat verving in doel, maar vooral ook dat Laurent Depoitre zijn eerste speelminuten kreeg. ‘Lolo’ werd tijdens de voorbereiding afgeremd door een blessure, hij worstelde duidelijk nog met zichzelf en een gebrek aan matchritme. Bij de rust werd hij alweer naar de kant gehaald voor Bayo.