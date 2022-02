AA Gent moet in Conference League aan de slag tegen PAOK: “Als je Midtjylland uitschakelt, ben je sterk”

VoetbalEen trip naar Griekenland wordt het voor AA Gent. De Buffalo’s komen in de achtste finale van de Conference League uit tegen PAOK Saloniki. Ondanks de verre verplaatsing en de soms helse omstandigheden in Griekenland is dat in principe een haalbare kaart.

Dit voorjaar rust alle hoop op AA Gent om de Belgische coëfficiënt op te krikken en het rechtstreeks Champions League-ticket te redden. Na de Europese uitschakeling van Club Brugge, Racing Genk en Antwerp afgelopen najaar heeft België met AA Gent immers nog slechts een vertegenwoordiger in Europa. Ons land dreigt zo na enkele bijzonder magere jaren op het Europese toneel zijn rechtstreeks geplaatste deelnemer voor de Champions League te verliezen in 2023. Om dat te vermijden moet de Gantoise excelleren in de Conference League, het derde Europese niveau.

De Buffalo’s grepen als winnaar van groep B in de Conference League een rechtstreeks ticket voor de achtste finales. Ze waren hierdoor vrijgesteld van de tussenronde, waar de acht runners-up van de Conference League-poules en de acht nummers drie uit de Europa League hun opwachting maakten en in een rechtstreeks duel voetbalden om een plek in de achtste finales. AA Gent was bij de loting reekshoofd en ontliep zo een andere groepswinnaar van de Conference League.

Vanhaezebrouck: “Als je Midtjylland uitschakelt, ben je sterk”

“PAOK is een ploeg die de laatste jaren in Griekenland altijd mee bovenaan strijdt”, weet Hein Vanhaezebrouck. “Ze hebben in de tussenronde de Deense titelkandidaat Midtjylland uitgeschakeld. Dan moet je sterk zijn. Maar met wat er nog in de Conference League zit, was er geen makkelijke tegenstander. Als op acht duels vier van de tweedes in de Conference League doorgaan in de tussenronde, dan blijkt dat die niet moeten onderdoen voor de derdes uit de Europa League. Stop met de Conference League stiefmoederlijk te bekijken. In deze fase is het een competitie die zijn waarde heeft en ook zo moet bekeken worden.”

“Een aantal ploegen zijn wellicht favoriet om halve finale en finale te halen, maar alle andere clubs zijn aan mekaar gewaagd. Je moet een beetje geluk hebben, de vorm van de dag zal dat mee bepalen. Maar het is perfect mogelijk dat er straks een verrassing in de halve finale of zelfs de finale staat. Teams als Leicester, Roma, Marseille en Rennes hebben misschien nog net iets meer omdat ze in een grote competitie spelen, maar ook alle andere teams kunnen zomaar ver geraken.”

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © Photo News

Affiches 1/8ste finales Conference League (heenmatch op 10 maart, terugmatch op 17 maart)

Marseille (Fra) - FC Basel (Zwi)

Leicester City (Eng) - Stade Rennes (Fra)

PAOK (Gri) - KAA Gent (Bel)

Vitesse (Ned) - AS Roma (Ita)

PSV (Ned) - Kopenhagen (Den)

Slavia Praag (Tsj) - LASK Linz (Oos)

Bodo/Glimt (Noo) - AZ (Ned)

Partizan Belgrado (Ser) - Feyenoord (Ned)

Barcelona tegen Galatasaray, Clement moet met Monaco naar Portugal

FC Barcelona neemt het in de achtste finales van de Europa League op tegen Galatasaray. Dat bleek bij de loting op het UEFA-hoofdkwartier in Nyon. Barça had zich voor de laatste zestien gekwalificeerd door in de tussenronde het Napoli van Dries Mertens te wippen. De Catalanen eindigden voor Nieuwjaar als derde in hun Champions League-poule achter Bayern München en Benfica. Galatasaray hoefde als groepswinnaar in de Europa League geen tussenronde af te werken. Barcelona speelt eerst thuis.

Het Lyon van (de geblesseerde) Jason Denayer speelt om een ticket voor de kwartfinales tegen Porto. Rangers, dat Borussia Dortmund met zijn Rode Duivels Meunier, Witsel en Thorgan Hazard uitschakelde, werd gekoppeld aan Rode Ster Belgrado. Trainer Philippe Clement speelt met AS Monaco tegen het Braga. Andere affiches zijn Sevilla/West Ham, Atalanta/Leverkusen, Betis/Frankfurt en RB Leipzig/Spartak Moskou. De Russen zullen hun thuiswedstrijd op neutraal terrein moeten spelen, zo besliste de UEFA in een reactie op de inval van Rusland in Oekraïne. De heenwedstrijden worden gespeeld op 10 maart, de terugwedstrijden een week later.



Affiches 1/8ste finale Europa League (Heenwedstrijd op 10 maart, terugwedstrijden op 17 maart)

Rangers (Sch) - Rode Ster Belgrado (Ser)

Braga (Por) - AS Monaco (Fra)

FC Porto (Por) - Lyon (Fra)

Atalanta Bergamo (Ita) - Bayer Leverkusen (Dui)

FC Sevilla (Spa) - West Ham (Eng)

FC Barcelona (Spa) - Galatasaray (Tur)

RB Leipzig (Dui) - Spartak Moskou (Rus)

Betis Sevilla (Spa) - Eintracht Frankfurt (Dui)

Volledig scherm Gerard Pique. © Photo News

