AA Gent maakt er perfecte Europese avond van: ook Buffalo’s stoten door naar achtste finales na strafschoppenreeks

Een ode aan Julien De Sart. Het énige lichtpuntje in de eerste helft bij AA Gent. Overal aanwezig, overal zat hij er tussen. En dat was nódig om zijn team recht te houden. Want het geleverde spel van AA Gent in die eerste 45 minuten was niet om aan te zien. We hoorden de supporters bij rust tot in de perstribune zuchten. ‘Wat was dit, zeg?’

De Buffalo’s moesten een 0-1-achterstand ophalen tegen Qarabag, maar ze begonnen ronduit zwak. Bijna met catastrofale gevolgen. Godeau en co. verloren Mustafazade compleet uit het oog en de verdediger kopte de bal over Roef... tegen de deklat. Pfjoew. De 25 meegereisde Azerbeidzjaanse journalisten - of waren het die hard-fans? - achter ons werden gek.

AA Gent bibberde en beefde achterin. Dat Ngadeu weer grossierde in slechte inspeelpasses hielp niet. Gaandeweg herstelde AA Gent het evenwicht. Nu ja, het gaf geen grote kansen meer weg. Roef, die opnieuw zijn kans kreeg ten koste van Nardi, was quasi werkloos.

Maar offensief? Het grote niets. De troepen van Hein Vanhaezebrouck voetbalden gewoon geen kans bij elkaar. Te nerveus, te slordig. Ze hadden alle moeite met de hoge druk van een gretig Qarabag. Depoitre, die de voorkeur kreeg op Gift Orban, en zijn spitsbroer Cuypers beukten erop los. Veel goede wil, maar ze hielden geen bal bij. Het zou een frustrerende avond worden voor hen. AA Gent liet vorige week in Bakoe geen enkel schot tussen de palen noteren. Same story in de Ghelamco.

Tót Kums het vuur aan de lont stak. Iets voor het uur dwong hij doelman Gugeshashvili met een gevaarlijk schot tot een prachtige parade. Het publiek schoot wakker, zette zich achter de ploeg. AA Gent kwam opzetten - het had stilaan geen keuze meer. Fofana, ingevallen voor de geblesseerde Castro-Montes, liet enkele flukse dribbels zien. De youngster bracht drive. Had Hein hem niet beter in de basis gedropt, aangezien Castro-Montes niet topfit was? Soit, de Buffalo’s bleven aandringen. Nurio knalde vanuit een scherpe hoek naast, Depoitre kopte over. Intussen bleef De Sart heersen - wát een totaalprestatie van de middenvelder. Man van de match, wat het resultaat ook werd.

Met nog twintig minuten te spelen vond Vanhaezebrouck het tijd voor een extra impuls. Enter Gift Orban. En jawel, de jonge Nigeriaan deed waar hij zó goed in is: scoren. Hong met de uitstekende vrijschop, Ngadeu kopte voor doel en Orban stond op de juiste plaats: 1-0. ‘Un vrai buteur’, noemde hij zichzelf bij zijn voorstelling. Hij maakte zijn woorden opnieuw waar. Aan Orban - guitige en opgewekte gast naast het veld - zal AA Gent nog veel plezier beleven.

Op naar verlengingen? Ei zo na maakte Qarabag er in de slotminuut nog 1-1 van. De ‘winning goal’ van Benzia werd echter afgekeurd omdat de bal voordien nét over de achterlijn was gegaan na een ultieme tackle van Ngadeu. Ferme ontsnappingstruc.

Wel aan dan, nog 30 minuten. In Brugge zagen ze het graag gebeuren. De Buffalo’s snakten naar adem. Die voorbije weken vol blessureleed wogen extra zwaar door. Het tempo viel weg, ook Qarabag sleepte zich richting strafschoppen. 1-0 na 120 minuten. De Sart bekroonde zijn partij met een rake elfmeter, Cuypers, Orban en Marreh volgden in zijn spoor. Ook bij Qarabag lieten ze geen steek vallen. Tot Roef de juiste hoek koos en de strafschop van Benzia stuitte. Wéér ontpopte hij zich tot penaltyheld. Als kers op de taart trapte jeugdproduct Van Daele de beslissende overtuigend binnen. De Ghelamco daverde als vanouds. Mooie Europese avond voor de Buffalo’s.

