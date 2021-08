AA Gent kwalificeert zich oververdiend voor de play-offs: Okumu zorgt voor de verlossing

VoetbalAA Gent heeft zich oververdiend gekwalificeerd voor de play-offs van de Conference League. De Buffalo’s speelden in Riga een partij éénrichtingsvoetbal tegen een ultradefensieve tegenstander. Joseph Okumu zorgde voor de verlossing.

Een stadion met een atletiekpiste, géén tribune aan één van de lange kanten van het veld en amper een goeie 1500 fans in het hele stadion. Het zei veel over de tegenstander van AA Gent. RFS had het gras behoorlijk lang gelaten én niet gesproeid voor de match: de Letten deden alles om de voetballende tegenstander het leven zo zuur mogelijk te maken.

Hein Vanhaezebrouck liet niets aan het toeval over. Hij startte zowat met zijn sterkste team. Enkel Hanche-Olsen bleef aan de kant, waardoor Okumu op rechts kwam in de driemansdefensie en Godeau links naast Ngadeu postvatte.

AA Gent nam vanaf de aftrap het heft in handen. Riga - dat notabene ook moest scoren om door te gaan - liet de Buffalo’s komen, met een dubbele afweergordel en enkel spits Lemajic voorin.

Het resultaat was één lange omsingeling op de helft van de Letten. Doelman Cerniauskas moest een vroege poging van Hjulsager in hoekschop verwerken, Tissoudali knalde in de vlucht naast. Gent dwong een rits hoekschoppen af, maar de twee dubbele meters Jagodinskis en Lipuscek kopten alles weg wat voor doel kwam. Het balbezit van AA Gent liet de Letten koud, initiatief namen behoorde niet tot hun register.

Tissoudali joeg de bal met een boogje over doel, De Sart deed hem dat na. Met de rust in zicht kreeg Ngadeu een grote kans, maar hij knalde de bal te wild over de kooi van Cerniauskas. De Sart kwam dicht bij de openingstreffer, maar hij vond de deklat op zijn weg. Eén helft eenrichtingsvoetbal eindigde zonder doelpunt.

Gent beseft dat het combinerend door de Letse linies moest. Dat lukte kort na rust twee keer prima, met Odjidja als eindstation. De eerste keer mikte de Gentse aanvoerder vanuit een moeilijke hoek nipt voorlangs, de tweede keer pakte Cerniauskas uit met een geweldige save. Opéri en Castro-Montes waren de volgenden om het te proberen, maar Cerniauskas stond pal.

Na een uur wisselde Vanhaezebrouck het geweer van schouder. Hij bracht Depoitre als pivot in voor Bruno, Chakvetadze mocht zowaar opdraven voor Hjulsager. Een verrassing, want de Georgiër kende twee jaar blessureleed en speelde zijn laatste minuten voor Gent op 4 oktober tegen Beerschot. Vanhaezebrouck hoopte dat de creatieve voetjes van Chakvetadze het verschil zouden maken.

Een dik kwartier voor tijd kwam de verlossende 0-1 er toch: na een afgeweerde hoekschop kopte Okumu de bal op aangeven van De Sart geplaatst en hard binnen. Riga moést nu wel reageren. Er waren al 81 minuten gespeeld, toen Bolat een eerste keer in actie moest komen op een hoge vrijschop. Even werd het nog warm voor het Gentse doel, zonder averij.

