7-0: Red Flames blikken Kosovo in en trekken als groepsleider naar Oslo

Het hapje Kosovo wordt in 2 minuten al doorgeslikt. Geen geprik in die prak op het bord, geen flauw gekauw. Wel een perfecte bal van Wullaert op Vanhaevermaet in de eerste zone en die kopt hard en zuiver. Cayman kan er een binnenschieten en mist. Na een voorzet van weer Wijnants klopt ze Kryeziu in een luchtduel en scoort. Niet in 5 wel in 6 minuten 2-0.

We gingen heel bewust al denken aan de match van dinsdag. Op onze vraag, maandag (“Kan je tegen Kosovo in functie van Noorwegen spelen?”) antwoordde de bondscoach rigoureus: “Dat doe ik nooit.” Nochtans: met De Caigny, nieuwe spieren uit Duitsland, naast Van Haevermaet, wint ook iedere week aan power in de Premier League, hebben we al een zekerheidje voor het middenveld in Oslo. Teulings danst mee op de rose schoentjes. Of ze dat ook dinsdag kan? We zien wel.

Vanhaevermaet legt ook regelmatig een bal goed neer. Eentje voor Wullaert die hard en schuin schiet. Dat is 3.

Veel animatie tussen een paar van de vaste patronen van RSCA van vorig seizoen, daar kan je ook nog wat mee. Als De Caigny een rij hoger komt en Wullaert en Wijnants van positie wisselen duizelt het tot in Pristina. De voorzet is van Cayman, via de schouder van De Caigny is het 4-0. Nog een kwartier bibberen (van de kou) tot aan de rust. Evrard tuit de lippen als ze een schot van Shala pakt. Vanhaevermaet legt haar tweede in de verste hoek.

Er is ook nog dat keepersverhaal. Penalty na hands van Philtjens. Evrard heeft ‘em maar was te rap weg. De tweede is veel moeilijker en die pakt ze ook. 5-0 aan de rust.

Vanhaevermaet blijft ruimtes vinden, Kosovo is gul. Haar tweede assist is een strakke pass naar Wullaert. 6-0.

De Caigny heeft nog een mooie assist voor Wullaert in huis. Die laat niks liggen. Behalve dan in de 71ste minuut. Het had haar vierde moeten zijn. Tenzij ze spaart voor Noorwegen. Want Oslo is de shit.

De sterkhouders staan op scherp: Wullaert 3 goals, 1 assist; Cayman 1 goal 2 assists; De Caigny 1 goal 2 assists. Zet ook Vanhaevermaet er nog bij: 2 goals en 1 assist.

BELGIË: Evrard, Vangheluwe (79' Deloose) - Biesmans (46' Tison) - Tysiak - Philtjens (62' Iliano), De Caigny - Vanhaevermaet - Teulings (62' Vande Velde), Cayman (79' Blom) - Wullaert - Wijnants

Voor 2.503 toeschouwers: 1-0 Vanhaevermaet 2-0 Cayman 3-0 Wullaert 4-0 De Caigny 5-0 Van Haevermaet 6-0 en 7-0 Wullaert

