50 jaar Zizou in 15 weetjes: van absolute ster tot ‘un heureux papi’

VoetbalFeest, want 50 kaarsjes op de verjaardagstaart van Zinédine Zidane vandaag. Een halve eeuw Zizou: dat is veel meer dan alleen Real Madrid, 108 interlands en een kopstoot met een eigen standbeeld.

- Zinédine Zidane ziet het levenslicht in Marseille, op 23 juni 1972. Zijn ouders, Frans met Algerijnse afkomst, wonen in Castellane, een niet bepaald idyllische woonwijk, gekend om zijn hoge criminaliteitscijfers en werkloosheid. Vader, magazijnmedewerker en moeder, huisvrouw- destijds gevlucht voor de Algerijnse oorlog- schenken het nest Zidane vijf kinderen: Madjid, Farid, Noureddine, Lila en benjamin Zinédine. Op de Place Tartane, vlakbij het ouderlijke huis, ontdekt kleine Yazid- want zo wordt Zizou door zijn familie genoemd- zijn liefde voor voetbal.

- Zidane ruilt de Place Tartane op zijn 14de in voor een echt veld, dat van het lokale US Saint-Henri. Na anderhalf jaar verkast hij naar SO Septèmes-les-Vallons, waar hij na een driedaagse stage gescout wordt door Jean Varraud van AS Cannes. Ei zo na had Zinédine er nooit gevoetbald, trouwens. Moeder en vader staan niet te springen: een paar jaar eerder hadden ze oudere broer Noureddine al verboden om bij AS Saint-Étienne te gaan spelen. Ze gaan uiteindelijk toch voor de bijl. Op één voorwaarde: dat zoonlief in een pleeggezin terecht kan.

- De liefde loopt Zinédine Zidane al op zijn 17de, in een jeugdherberg in Cannes, tegen het lijf. Véronique Lentisco-Fernandez is een Franse danseres. De jeugdliefjes stappen in 1994 in het huwelijksbootje en hebben ondertussen vier zonen: Enzo (27), Luka (24), Theo (20) en Elyaz (16). Enzo voetbalt bij Rodez AF, Luka staat in doel bij Rayo Vallecano, Theo is middenvelder in het tweede elftal van Real Madrid en Elyaz voetbalt er in de jeugdopleiding. Die jongste won deze maand nog het EK voetbal onder 17 met het Franse elftal.

Volledig scherm Enzo Zidane. © AFP

- ZZ trapt zijn internationale carrière op gang met een dubbel doelpunt in zijn allereerste interland, tegen Tsjechië.

- In 1996 tekent Zinédine Zidane, na een tussenstop bij Girondins Bordeaux, bij Juventus. Met de overstap zou 3,5 miljoen euro gemoeid zijn. Zizou wordt een smaakmaker. Zijn spelinzicht, individuele klasse en scherpe passes worden geprezen. In vijf seizoenen bij Juventus wint Zidane de Wereldbeker, de Intertoto Cup en wordt hij twee maal landskampioen.

- Eén, twee, drie - nul: op het WK van 1998 in thuisland Frankrijk stuurt Zidane zijn natie feestend de nacht in na de finale tegen Brazilië. Hij scoort tweemaal met een kopbal, Emmanuel Petit werkt een derde af. Datzelfde jaar wint hij de Ballon d’Or en wordt ‘Zidane President’ afgebeeld op de Arc De Triomphe. De legende is geboren.

- Het jaar 2000: Euro 2000 en volgens velen het absolute meesterwerk van ZZ’s carrière. Frankrijk pakt de eindoverwinning, maar het is vooral de halve finale die tot de verbeelding spreekt. Zinédine Zidane danst met gerichte controles, gebaren en dribbels door de match tegen Portugal.

Volledig scherm © AFP

- Een recordbedrag van 78 miljoen euro telt Real Madrid in 2001 neer voor Zinédine Zidane. Zizou wordt daarmee, op dat moment, de duurste speler ooit. De Fransman bekroont zijn eerste jaar bij Real met winst in de Champions League en de Super Cup. Op 7 mei 2006 speelt hij zijn laatste wedstrijd voor De Koninklijke. Zizou verlaat het veld in tranen.

- De perfecte volley in de Champions League-finale van 2002, tegen Bayern Leverkusen, wordt door velen beschouwd als het mooiste doelpunt van zijn carrière.

- Zidane heeft 108 interlands op zijn naam. Met les Bleus wint hij het WK van 1998- hij werd de ster van het tornooi in eigen land- en Euro 2000. Na een break van een jaar maakt hij op 1 april 2005 bekend opnieuw beschikbaar te zijn voor het nationale elftal. Velen denken dat het om een aprilgrap gaat- Zidane is op dat moment al 32-, maar de man is bloedserieus en staat aan de aftrap van het WK van 2006.

Volledig scherm © AFP

- Dat WK gaat overigens de geschiedenisboeken in en dat is helaas niet te wijten aan zijn uitmuntende kwartfinale tegen Brazilië. Op 9 juli 2006 zet Zinédine Zidane Frankrijk in rep en roer. Tijdens de wereldbekerfinale tegen Italië deelt Zizou, uitgerekend in de allerlaatste wedstrijd van zijn carrière, in de 110de minuut een kopstoot uit aan Materazzi. Die zou, na over-en-weergetrek, smalend “liever je zus dan je shirt” hebben gezegd. Het potje kookt en les Bleus moeten met z’n tienen verder en verliezen.

- De- helaas- beroemdste actie van de Franse kale knikker kreeg een standbeeld. Het beeld stond al in Parijs en in Doha, maar kreeg telkens kritiek, omdat het de sportieve waarden van het voetbal zou verloochenen. In het najaar keert het terug naar Qatar voor het WK voetbal.

Volledig scherm © Photo News

- In 2008 is Zidane te gast in ons land. Steven Defour krijgt, voor de aanvang van de topper Standard-Anderlecht, officieel zijn Gouden Schoen uit handen van de gewezen sterspeler. Het is Standard-vice-voorzitter en voormalig makelaar van Zizou Luciano D’Onofrio die hem per verrassing geregeld krijgt.

- In 2016 wordt Zidane, midden in een chaotisch seizoen, benoemd tot hoofdcoach van Real Madrid. Met succes, want drie CL-titels later mag hij zichzelf tot het selecte kransje rekenen van voetballers die zowel als speler en als coach de titel achter hun naam hebben. In mei 2021 zet hij een punt achter zijn periode bij Real.

- Zidane mag zich ondertussen ook al grootvader noemen. Enzo werd in mei vader van een dochter, Sia. Un heureux papi.

Volledig scherm © AFP