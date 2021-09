5 spelers Oranje onder 19 naar huis gestuurd na overtreden coronaregels

UPDATE Ongeziene taferelen: wedstrijd tegen Argentinië gestaakt nadat officials veld oplopen om 4 spelers in quarantai­ne te plaatsen - FIFA betreurt incident

6 september Opschudding tijdens Brazilië-Argentinië. Terwijl de WK-kwalificatiewedstrijd aan de gang was, kwamen officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten om vier Argentijnse spelers in quarantaine te plaatsen. De match werd eerst stilgelegd, maar is nu ook definitief gestaakt. De Argentijnen zijn inmiddels weer naar hun thuisland gevlogen.