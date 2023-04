31 jaar na penaltydrama treffen Mechelen en Antwerp elkaar opnieuw, Svilar blikt terug: “Ik ging de scheidsrechter meteen een kus geven”

Het Koning Boudewijnstadion vormt zondag het decor voor de bekerfinale tussen KV Mechelen en Antwerp . In 1992 keken de provinciegenoten elkaar al eens in de ogen. Antwerp won destijds de Beker van België na een onwaarschijnlijke wedstrijd en strafschoppenreeks. De hoofdrolspelers van toen halen graag nog eens herinneringen op aan die historische dag.

31 jaar geleden troffen KV Mechelen en Antwerp elkaar al eens in een bekerfinale. De kaarten liggen nu anders en dat weet ook voormalig Antwerp-spits Alex Czerniatynski nog: “KV was de grote favoriet met grote namen zoals Preud’homme en Albert. Zij hadden alles voorzien voor een groot feest met een groot buffet. Mechelen was zeker dat zij van ons gingen winnen, maar wij waren mentaal heel sterk.”

Volledig scherm © Photo News

De wedstrijd tussen de twee tenoren kende een spannend verloop. Na 90 minuten stond het 1-1. In de verlengingen kwam Malinwa al snel op voorsprong via de Nederlandse spits Eykelkamp. Even leek de Beker van België mee te mogen naar Mechelen, maar in extremis hing Czerniatynski de bordjes weer gelijk. “Wij wisten dat wij moesten scoren. Als ik die kans had gemist, zouden ze mij te voet naar huis hebben gestuurd”, lacht de spits. Penalty’s moesten over een winnaar beslissen.

Ratko Svilar, de Antwerpse held

Het gaat de geschiedenisboeken in als de meest dramatische strafschoppenreeks ooit in de Beker van België. “Ik had mijn kousen en tape al uitgedaan, omdat ik dacht dat het na vijf penalty’s gedaan zou zijn. Opeens zei Walter Meeuws (coach Antwerp) tegen mij dat ik de achtste moest trappen”, vertelt ‘Czernia’. “Ik liep naar het doel waar Michel Preud’homme klaarstond. Wij trainden enkele jaren samen bij Standard en hij kende mijn penaltytechniek vanbuiten. Gelukkig schoot ik hem binnen. Voor mij was het de beste elfmeter van de hele reeks.”

Volledig scherm De Antwerpse elf voor de bekerfinale. © Photo News

De échte held van de finale stond tussen de palen bij Antwerp. Ratko Svilar had nooit gedacht dat hij zelf een strafschop zou moeten nemen: “Ik deed het niet graag, maar had helaas geen keuze. Ik scoorde de elfde penalty en moet toen weer in doel om die van Clijsters te pakken.” En zo geschiedde. Svilar stopte de strafschop van de ongelukkige Clijsters en bezorgde Antwerp zijn tweede beker uit de clubgeschiedenis.

“Nadat ik de penalty van Clijsters had gepakt, ging ik de scheidsrechter meteen een kus geven. Lei schoot naar mijn rechterkant en aan die kant stond de ref toevallig ook. Hij zei nog tegen mij: ‘Waarom ik?’ Ik zei hem dat hij het dichtst bij mij in de buurt was op dat moment. Ik weet niet of hij het apprecieerde, maar ik vond het leuk (lacht)”, blikt Svilar terug op zijn vreugde na de redding.

Volledig scherm Svilar stopt de poging van Clijsters. © Malinwa Archief

Voor het eerst in 35 jaar kon Antwerp nog eens prijs vieren. De Great Old mocht zich opmaken voor een lange feestnacht. “Na de match dronken wij wat en trokken wij met de bus richting ons eigen stadion, waar het één groot feest was. Daarna gingen wij feesten in het centrum van Antwerpen tot in de vroege uurtjes”, aldus Svilar. Ook Czerniatynski zal zich die avond niet snel vergeten: “Het was donker toen wij naar het stadion vertrokken en licht als ik naar huis ging. De supporters zijn nog een hele week blijven vieren. Wij hebben de weken erna wat rustiger getraind. Het duurde even voordat dat weer normaal ging.”

“Lei nam niet graag strafschoppen”

De vreugde bij Antwerp stond in schril contrast met de teleurstelling bij Mechelen. Als gedoodverfde favoriet konden ‘de Kakkers’ hun status niet waarmaken. Georges Leekens, toenmalig coach van KV, herinnert zich die dag nog goed: “Een bekerfinale verliezen is altijd ambetant, zeker als je de favoriet bent. Wij hadden geweldige spelers in onze ploeg. Het was een geweldige wedstrijd voor de neutrale toeschouwer, maar niet voor ons.”

“Wij hadden doorheen het jaar al veel strafschoppen genomen, maar in die omstandigheden is dat toch anders. Zij scoorden dan nog eens vlak voor tijd waardoor Antwerp groter werd en wij kleiner. Dan voel je meteen dat je de favorietenpositie kwijt bent”, zegt Leekens. Lei Clijsters, een goede vriend van Leekens, miste uiteindelijk de laatste strafschop. “Lei wou eigenlijk geen strafschop nemen. Ik wist dat hij het niet graag deed, maar er waren geen andere opties meer. Ik ben hem meteen gaan troosten, want dat hoort een trainer te doen.”

Zondag om 14u30 krijgt KV Mechelen een kans op revanche. De neutrale supporters zullen alvast hopen op een gelijkaardig scenario aan dat van 1992.

Andere memorabele bekerfinales 1977 - Davies maakt comeback compleet

In 1977 treffen Club Brugge en Anderlecht elkaar de eerste van drie keer in de finale. Het duel vond plaats in het Heizelstadion en begon rampzalig voor de Bruggelingen. Arie Haan en François Van der Elst maakten er na veertien minuten al 0-2 van.. Op het halfuur stond het zelfs 1-3 voor paars-wit. Een comfortabele voorsprong voor de Brusselaars zou je denken, maar dat was buiten de Engelse spits Roger Davies gerekend. Met twee doelpunten in de tweede helft ontpopte hij zich tot een Brugse held. In de 83ste minuut prikte hij de 4-3 tegen de touwen en maakte hij de comeback compleet. De spannende finale ging de geschiedenisboeken in als de ‘Davies Cup’. Volledig scherm © BELGA 1997 - Germinal Ekeren verslaat Anderlecht na verlengingen

In de competitie konden de twee finalisten elk één keer winnen van elkaar en dus kondigde de finale van 1997 zich aan als een spannend duel. Anderlecht ging het best van start. Oleg Iachtchouk en Samuel Johnson zorgden voor de dubbele voorsprong. Even later was diezelfde Johnson de schlemiel van dienst met een owngoal die de comeback van Germinal Ekeren inluidde. Vijf minuten voor affluiten maakte Christophe Kinet gelijk en in de verlengingen ging Germinal door op zijn elan. Twee Ekerse doelpunten sloegen Anderlecht KO. Het was de allereerste Beker van België voor de club. 2017 - Waregem wint West-Vlaams onderonsje

Op 18 maart 2017 was het Koning Boudewijnstadion het decor voor de verrassende affiche tussen Zulte Waregem en KV Oostende. De twee degradanten van dit jaar verwenden de fans met een doelpuntrijke wedstrijd. Na 90 minuten stond het 2-2. In de verlengingen scoorde Gueye (Zulte) en Musona (Oostende) om met een 3-3 stand naar de strafschoppenreeks te gaan. Zulte Waregem toonde zich feilloos vanop de stip en doorprikte de bekerdroom van de Kustboys. Aanvoerder Leye mocht de tweede Beker van België in de clubgeschiedenis omhoog steken. Volledig scherm © Photo News