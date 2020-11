26 jaar na WK 1994 geeft Helmer toe: "Ref zou die fase met Weber nu wel eens gecheckt hebben bij de VAR"

Het onrecht in de achtste finale Duitsland-België (3-2) op het WK 1994 staat in het collectieve geheugen van de Belgische voetbalfan gegrift. Bij een 3-1-stand ontsnapt Duitsland aan een penalty nadat Thomas Helmer in de zestienmeter Josip Weber omvergelopen had - de Zwitserse ref Kurt Röthlisberger liet begaan. De fase ging het collectieve geheugen in van al wie toen begaan was met de Rode Duivels.