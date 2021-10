“25% van de spelers signaleert psychische problemen”: hoogleraar sportgeneeskunde ziet niet alleen fysieke overbelasting door kalender

Vincent Gouttebarge is zelf een ex-voetballer, onder meer bij Auxerre. Vandaag is hij niet alleen Chief Medical Officer bij FIFPRO, maar ook hoogleraar sportgeneeskunde. Gouttebarge is blij dat Thibaut Courtois zijn stem verheft over de alsmaar drukkere voetbalkalender. “Wij bekijken al een aantal jaren hoe we de internationale matchkalender van FIFA en UEFA optimaal kunnen integreren in de nationale competities”, vertelt hij. “Net voor het WK 2018 in Rusland hebben we een anonieme rondvraag gedaan bij 500 spelers: ‘Wat vind je van het aantal wedstrijden? Wat doet dat met jouw welzijn? Hoelang zou een zomerstop moeten duren? Hoelang de winterstop?’ Uit die enquête bleek duidelijk dat veel wedstrijden met weinig rust ertussen nefast zijn voor het fysieke én het mentale.”