23 Vlammen voorgesteld (5): buitengewoon atletisch vermogen, Italiaans-Pools bloed en van verdediger naar beresterke spits

Tine De Caigny (25) - aanval of middenveld - Hoffenheim - 75 caps, 37 goals

Ze zeggen dat België meer is dan de goals van Wullaert en De Caigny en misschien hebben ze wel een punt maar, die twee zorgen wel voor 75% van de doelpunten van de Red Flames. De Caigny - die toegaf dat ze met 18 te jong was voor het buitenland en Vålerenga - is nu zoveel sterker als full-prof in Duitsland. Ze is nog altijd een van de “Anderlecht girls” en nogal wat speelsters van haar ex-ploeg steken de grens over om haar Champions League te zien spelen. Won de Gouden Schoen en was de Europese topscorer van de qualificatiewedstrijden met 12 goals. Speelt ook graag op het middenveld. Is niet het type ‘lange spits dat op de bal staat te wachten’.

Volledig scherm Tine De Caigny. © Photo News

Sarah Wijnants (22) - aanval - Anderlecht - 25 caps, 2 goals

Uit de elf van Anderlecht is ze niet weg te denken. Een van de 15 speelsters die altijd kan rekenen op een stek bij de Red Flames. Ze heeft een buitengewoon atletisch vermogen. Ze blijft lopen. En snel. Ze geeft en vraagt energie. Met Standard en Anderlecht won ze de titel 6 keer van de voorbije 7 seizoenen. Ze is opgeleid als personal coach. Het is haar dagelijks werk. Perfectioniste. Houdt van wandelen met haar hond Jenko, uitgaan met haar vriendin of van gewoon thuis chillen. Verkiest Dua Lipa boven Angèle en is beste vriendinnen met Charlotte Tison. “Ik moet voor elke wedstrijd een speciale handshake met haar kunnen doen,” zegt ze. Samen Anderlecht voor altijd?

Volledig scherm Sarah Wijnants. © BELGA

Amber Tysiak (22) - verdediging - OHL - 16 caps, 5 goals

Ze noemen haar Ambi. Dat komt van Bambi, van Ambitie met een hoofdletter A en van ambiance. Een van de meest beloftevolle speelsters van het land. Door blessures eindigde het seizoen in mineur. Ze is top en schaaft aan haar matchritme. Ze is handig, voetbalt verbeten, avontuurlijk en ze scoort. Ze speelt voor België, haar moeder is Italiaanse en er zit Pools bloed in de familie. Daar heb je dus je mix van Kompany, Cannavaro en Lewandowski. Ze is een populaire lerares maar vanaf deze zomer gaat ze professioneel het voetbal in. Gedaan met verbeterwerk als ze met de Flames rondreist. Nog iets: ze houdt van koken en wordt geroemd voor haar stoofpotjes.

Volledig scherm Amber Tysiak. © BELGA

Ella Van Kerkhoven (28) - aanval - OHL - 18 caps, 9 goals

Haar leven veranderde toen ze was omgeschoold van centrale verdediger tot beresterke aanvaller. Scoorde twee keer tegen Engeland in de zomer van 2018 en verdiende een droomtransfer naar Inter een jaar later. Haar carrière kapseisde door blessures in Italië. Ze kwam naar huis, ging onder het mes en vocht terug om haar niveau weer te halen. Eerst bij Gent, daarna bij Anderlecht en volgend seizoen zit ze terug waar het begon: in Leuven. Was co-commentator bij de televisie toen ze geblesseerd was. Ze studeerde criminologie en geeft Engelse en Spaanse les. Klinkt dat uitzonderlijk? Dat is wat ze is.

Volledig scherm Ella Van Kerkhoven. © Photo News

Féli Delacauw (20) - middenveld - Fortuna Sittard - 8 caps, 0 goals

Studeert ze nog verder voor industrieel ingenieur of is dat niet meer te combineren, volgend seizoen? Vertrekt uit Gent en gaat voor Fortuna Sittard spelen. Had een lastig seizoen in Gent. Het team had het moeilijk en zij was geblesseerd. Kon toch snel coach Serneels overtuigen dat ze een plaats waard is in de Euro-selectie. Werkt heel hard, is hét loopwonder, tackelt en jaagt op de bal. Ze doet het allemaal met de glimlach want dat zit in haar naam: Féli van Felicia, met vreugde. Of komt het van feline, met klauwen, katachtige?

Volledig scherm Féli Delacauw. © BELGA

Bekijk ook. Red Flames trainen voor hun EK-duel tegen IJsland