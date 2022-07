23 Vlammen voorgesteld (4): topscorer aller tijden, gebroken knieschijf en dezelfde voetbalschool als De Bruyne en Courtois

Tessa Wullaert (29) - aanval - Fortuna Sittard - 109 caps, 67 goals

Twee keer op rij topscorer en meeste assists in de Super League. Opvolger gezocht want Wullaert speelt volgend seizoen in Nederland. Ze is de alleerste ereburger ooit in haar geboorteplaats Wielsbeke. Topscorer aller tijden van België, meest Gouden Schoenen van allemaal: drie. En drie keer tweede. Meeste assists in de Euro kwalificatiewedstrijden en meeste goals in de WK-qualifiers. Simpel gesteld: een opwindende voetbalster. Maar we houden ook van haar omdat haar hond Jean-Marie Waff (woef) heet. Haar voetbalschool heet dan weer GRLPWR. Icoon van het Belgische voetbal. Na Wolfsburg, Manchester en Anderlecht gaat ze nu met Fortuna Sittard en een beetje geluk Nederland platspelen.

Elena Dhont (24) - aanval - FC Twente - 23 caps, 3 goals

Op een ‘horrible moment’ in de wedstrijd brak ze haar knieschijf. Dat was in november 2020 toen ze dichtbij haar beste vorm zat bij haar nieuwe club FC Twente. Vrouwen stonden te huilen op het veld. Tot april dit jaar bleef ze aan de kant maar zegt daarover: “Het heeft me fysiek en mentaal zoveel sterker gemaakt.” Wij weten wat ze bedoelt maar ze heeft het toch vooral zelf gedaan. Zeer snelle dribbelaar met een uitstekende voorzet. Populair bij de fans die haar willen zien stralen in de openingswedstrijd tegen IJsland. Terwijl ze geblesseerd was verdiende ze een nieuw contract bij FC Twente. Ze was net op tijd weer voetbalster om de dubbel te winnen. Ze speelde voor AA Gent van 2013 tot 2020. Haar tweelingzus heet Eliza.

Davina Philtjens (33) - verdediging - Sassuolo - 108 caps, 10 goals

Als zij stopt met voetballen zal ze gemist worden maar we weten echt niet wanneer dat zal zijn. Was aanvalster en loopt nog altijd meer naar voor dan naar achter. Sommigen vergelijken haar met Jordi Alba. Ook een goeie maar voor ons is ze de Dani Alves van de linkerkant. Heeft veel meegemaakt. Bij Standard, Ajax, Fiorentina en Sassuolo. Ze is lid van de kleine club met meer dan 100 caps. Houdt van haar mountainbike en leest boeken over mentale gezondheid. Haar koosnaam is Dafke, zoals dat kleine Hollandse autootje uit de seventies dat nooit zonder benzine viel. We klagen wel eens dat de Flames te braaf zijn. Dan gaat het over de anderen.

Jody Vangheluwe (24) - verdediging - YLA Club Brugge - 9 caps, 0 goals

De vriendschappelijke match tegen Engeland was haar eerst in 7 maanden. Het is misschien zelfs een mirakel dat ze nog voetbalt. Vorig jaar kreeg ze te horen dat het waarschijnlijk afgelopen was omwille van een knieprobleem. De kleine kans die er nog was heeft ze gegrepen. Ze is een van de weinig opties voor de coach op rechtsachter. De collega’s van Het Nieuwsblad publiceerden als fun fact dat ze alleen een Engelse Wiki-pagina heeft. In feite is er ook nog een Arabische. Maar dus: geen Vlaams, geen Frans en geen Duits. Alsof wij niet genoeg talen hebben. Wie voelt zich geroepen?

Julie Biesmans (28) - verdediging/middenveld - PSV - 92 caps, 3 goals

Zat in de voetbalschool in Genk toen daar ook een paar jongens rondliepen die later nog goed terechtgekomen zijn. Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Divock Origi, Yannick Carrasco en Dennis Praet. De schoolreünie houden ze in Tubize. Biesmans begon bij Standard. Ze reed met Wullaert naar de training. Won 7 titels op rij in Luik en verkaste daarna naar PSV. Titel in 2020, Beker in 2021. Biesmans en Philtjens? De speelsters die de meeste gele kaarten pakken. Ze is ambassadeur voor Plan International, fietst graag en heeft een master in pedagogie.

