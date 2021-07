1.500 appartementen in bezit, een eigen kledinglijn en een restaurant: plots is Martin Braithwaite de meest vermogende speler van FC Barcelona

VoetbalNet gestrand in de halve finales op het EK met Denemarken, maar komend seizoen is Martin Braithwaite (30) gewoon weer speler van FC Barcelona. Opvallend daarbij: nu Lionel Messi (even?) niet meer onder contract ligt, is de Deen plots de meest vermogende speler bij de Catalanen. Hoezo?

Wie er zondag ook als winnaar uit de bus komt: het EK voetbal was het toernooi van de Denen. De Scandinaven kenden een moeilijk toernooibegin na de hartstilstand van Christian Eriksen, maar na nederlagen tegen Finland en de Rode Duivels krabbelden de Denen helemaal recht met enthousiast en doortastend voetbal. Het spel bij uitstek voor werkende spitsen als Martin Braithwaite.

De 30-jarige aanvaller speelt van alle Denen bij de grootste club. Toen FC Barcelona Braithwaite in februari 2020 voor 18 miljoen euro ging halen bij degradant Léganes werd meer dan één wenkbrauw gefronst. De Deen was na passages bij Toulouse en Middlesbrough niet bepaald ‘Barça material’, maar door een blessure van Luis Suárez zat de fiere Catalaanse club in spitsennood. Enter Braithwaite dus.

De Deen kwam intussen tot 53 matchen voor Barcelona. Hoongelach is daarbij nog af en toe zijn deel als hij als “middelmatige voetballer” naast sterren als Messi en Griezmann op het veld staat. Opvallend genoeg is net Braithwaite nu de meest vermogende speler bij Barcelona. Dat komt deels omdat Messi even niet op de loonlijst staat nu zijn contract is afgelopen.

Niet dat Braithwaite een astronomisch bedrag opstrijkt in Camp Nou. Hij verdient er niet meer dan pakweg Frenkie De Jong. Op de loonlijst van de Catalanen wordt de Deen volgens ‘The Sun’ als 14de ingeschaald met een jaarsalaris van om en bij de 5 miljoen euro per jaar. Toch is Braithwaite naar vermogen plots één van de rijkste voetballers op aarde. De Deen zou zowaar over 210 miljoen euro aan middelen beschikken.

Braithwaite vergaarde zijn rijkdom door zijn duurverdiende centen in 2017 - toen nog als speler van Toulouse - samen met z’n oom Philip Michael in NYCE Companies te steken. Braithwaite investeerde 700.000 euro en zag zijn inleg in één jaar tijd vertiendubbeld. NYCE Companies was eind 2018 een slordige 8,5 miljoen euro waard, nu is het bedrijf 210 miljoen waard volgens Forbes.

In een Deens blad deed oom Philip Michael het verhaal. “Onze familie zit al langer in de vastgoedsector. Ik leerde al vroeg dat je fortuin kan vergaren en veiligstellen door in vastgoed te investeren. Dat heb ik met mijn broer en diens zoon Martin gedaan. Martin is betrokken met de strategie van het bedrijf, maar niet in die mate dat het hem te veel van voetbal afleidt.”

Michael en Braithwaite zouden volgens de gespecialiseerde pers in Denemarken 1.500 appartementen bezitten, terwijl er nog 500 in aanboow zijn. Samen met zijn vrouw heeft de Deense spits ook nog een eigen kledinglijn die in Frankrijk enorm goed scoort. Braithwaite is ook eigenaar van een restaurant in Barcelona.

Op het EK scoorde Braithwaite één keer tegen Wales. Ernaast is het op dit moment dus de ene voltreffer na de andere. Het doet eraan denken dat er een niet nader genoemde topclub in Catalonië in geldnood verkeert. Misschien iets voor Braithwaite om in te investeren?

