Zo VeloVeilig is Voeren: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

KIJK. “Rij door, zeg ik u!”: bestuur­ster heeft alle tijd om weg te rijden, maar wordt toch gegrepen door trein

Aan de spooroverweg in de Molenstraat in het Limburgse Schoonbeek heeft een trein donderdagnamiddag een auto gegrepen. Beelden van het incident, die druk gedeeld worden op sociale media, laten zien hoe de bestuurster alle tijd heeft om nog weg te rijden, maar daar in volle paniek niet in lijkt te slagen. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Genk, maar verkeerde niet in kritieke toestand.