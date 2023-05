WEER. Vanochtend bewolking in Voeren

Proefcen­trum Fruitteelt pakt uit met onderzoek naar duurzame druiven­soort voor schuimwijn: “Van deze druiven maken ze in Frankrijk échte champagne”

Op de akkers van het ‘Proefcentrum Fruitteelt’ in Sint-Truiden zijn vanmiddag 120 druivenstokken van een nieuwe variëteit, Voltis, gepland. Die nieuwe soort mag officieel worden gebruikt om champagne van te maken, en dus gaan de Limburgse onderzoekers testen of de druivenstokken ook op Belgische grond een toekomst hebben. “Binnen drie jaar gaan we de eerste schuimwijn produceren en kunnen we onze resultaten voorleggen aan de wijnbouwers”, zegt Vicky Everaerts van PC Fruit.