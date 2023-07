WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Voeren vandaag

Sint-Trui­den houdt adem in voor mogelijk nieuwe illegale rave op militair domein, maar wat hebben stad en Defensie geleerd uit vorige editie?

Meldingen over een geplande illegale rave op een militair domein dit weekend maken enkele Vlaamse gemeenten nerveus. Tienen, Glabbeek en Sint-Truiden nemen alvast maatregelen om een stokje voor het mogelijke feest te steken. Vooral in Sint-Truiden weten ze immers wat hen te wachten kan staan. Amper tien weken geleden maakte de stad het al eens mee: meer dan 10.000 feestvierders feestten drie dagen en drie nachten lang op het militair domein in Brustem. Zijn stad en ordediensten voorbereid, nu ze weten wat het is?