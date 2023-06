WEER. Kans op bewolkt weer in Voeren vanochtend

Twintiger riskeert jaar cel voor verboden wapenbezit: “Ik wou mezelf beschermen”

Een 29-jarige man uit Hasselt riskeert 1 jaar cel en een boete van 1.600 euro wegens verboden wapenbezit. In november 2021 kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) melding van een vechtpartij in Hasselt. Via het slaapkamervenster zag de politie dat hij er met een mes in zijn hand stond. Een onderhoudsman van de gasketel vond op de verblijfplaats nog twee verboden wapens, waaronder een tweeloop met afgezaagde loop.