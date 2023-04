WEER. Heldere ochtend in Voeren

Lanaken Renovatie wegdek Europalaan en Tongerse­steen­weg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat het wegdek van de N78 vernieuwen vanaf de brug in Briegden tot iets voorbij de brug aan de Maastrichterweg. Over een afstand van bijna 3 kilometer komt er een nieuw wegdek in asfalt. De werken starten in de loop van mei en zullen een drietal weken duren.