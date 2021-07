Voeren hoopt vandaag dat rivierpeil zakt, aantal inwoners bleef en zit nog op eerste verdiep

Genk Instituut voor Natuur- en Bosonder­zoek monitort kwaliteit van Genkse biotopen: “Kijken of inspannin­gen werken”

12 juli Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) gaat de kwaliteit van verschillende natuurgebieden in Genk in kaart brengen. Dankzij die inventaris moet duidelijk worden of bepaalde investeringen en inspanningen de kwaliteit van een bepaalde biotoop daadwerkelijk opkrikken.