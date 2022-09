Vermiste man met syndroom van Down is terecht

Sint-Truiden Gratis opleiding moet Truiense horecaza­ken aan nieuw personeel helpen: “Kennis of ervaring zijn niet nodig, motivatie en interesse wél”

Geschikt personeel vinden, blijkt tegenwoordig in de meest uiteenlopende sectoren een groot probleem. Ook in de horeca zijn veel uitbaters op zoek naar werkkrachten die moeilijk te vinden zijn. Om daar iets aan te doen organiseren CVO Cursa, CVO De Verdieping, VDAB en vormingsorganisatie Horeca Forma vanaf oktober een gratis, praktijkgerichte opleiding tot keukenmedewerker of hulpkok in Sint-Truiden.

7 september