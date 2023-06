Verboden wapens en drugs gevonden bij internationale controle in Voeren

Politiediensten uit België, Nederland en Luxemburg hielden zaterdag vanaf 14 uur aan de grensovergang langs de E25 in Voeren een grootschalige controle in het kader van het project Étoile-Hazeldonk. De actie was vooral gericht tegen drugshandel en drugstoerisme. Zaterdagnamiddag kon de politie al gebruikershoeveelheden drugs en verboden wapens in beslag nemen. Er liepen ook bestuurders tegen de lamp, die onder invloed reden.