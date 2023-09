IN BEELD. Leerlingen van Provincia­le Secundaire School in Bilzen genieten van spaghetti aan langste tafel voor eerste schooldag

1 september hoeft geen triestige dag te zijn. Dat bewezen de leerlingen en de leerkrachten van de Provinciale Secundaire School in Bilzen vanmiddag tijdens hun lunchpauze. In de sporthal werd een gigantische tafel en meer dan genoeg borden spaghetti uitgeschept om samen het nieuwe schooljaar in te zetten. In de namiddag kwam de Limburgse Maite Dedecker die vorige zomer nog op Tomorrowland stond, langs voor een dj-set.