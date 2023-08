Smeermaas-Lanaken Huis voor Positieve Leefstijl zorgt voor meer vitaliteit en veerkracht

Een gezonde geest in een gezond lichaam. De Romeinen wisten het al. Sinds kort kan men terecht bij Kineplus in Smeermaas, waar complementair Het Huis voor Positieve Leefstijl wordt gehuisvest. Leefstijlcoach Raphaëlle van der Weide helpt er de juiste stappen vinden om te groeien via yoga en life coaching om tot een oprecht en blij leven te komen.