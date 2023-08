Dertiger krijgt celstraf omdat hij buldog verwaar­loost: “Hij liet het dier aan zijn lot over”

Een 35-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een celstraf van drie maanden omdat hij zijn buldog zwaar verwaarloosde. Hij sloot het dier op in een te kleine bench zonder water en in een donkere kamer. Om te vermijden dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt, legt de strafrechter hem een bijkomende straf op.