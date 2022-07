Overstromingsrisico in Moelingen daalt dankzij slimme ingreep van Vlaamse Milieumaatschappij: “Dit was meer dan noodzakelijk”

VoerenRegelmatig zorgde de rivier de Berwijn de laatste jaren voor wateroverlast in de dorpskern van Moelingen. In de rampzomer van 2021 werden de inwoners zelfs geëvacueerd nadat Moelingen helemaal onderliep. Daarom was het noodzakelijk om de kans op overstromingsschade te doen dalen. Zo kreeg de Berwijn ter hoogte van de dorpskern extra ruimte en werd onder meer een brug verwijderd die de waterloop versmalde.

Het waren schrijnende beelden die vorig jaar op 14 juli werden gemaakt in de Voeren. De Berwijn trad toen uit haar oevers en enkele huizen liepen onder. Ook in 2018 vond in Moelingen al één van de zwaarste overstromingen van de laatste jaren plaats. Honderd huizen werden toen getroffen door het water. Daarom zocht de Vlaamse Milieumaatschappij naar ingrepen die het overstromingsrisico verminderen.

1,2 miljoen euro

Met de Blue Deal doet de Vlaamse Regering immers heel wat inspanningen om Vlaanderen weerbaar te maken tegen droogte en wateroverlast. Zo ook in het centrum van Moelingen. Met een investering van 1,2 miljoen euro werd de Berwijn verdiept en verbreed om overstromingsrisico’s in de toekomst tot een minimum te beperken.

Volledig scherm De schade in de zomer van 2021. © Mine Dalemans

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) herinnerde zich natuurlijk ook de zomer van 2021: “Exact een jaar geleden stond ik hier samen met de burgemeester tot aan mijn knieën in het water. Ik heb met mijn eigen ogen kunnen vaststellen dat ingrepen meer dan noodzakelijk waren. Het verleden heeft helaas al te vaak aangetoond dat water altijd een weg zoekt. Dankzij de Blue Deal hebben we het water hier in Moelingen opnieuw die ruimte gegeven en zijn de inwoners beter beschermd tegen overstromingsgevaar.”

Waterpeil verlaagd

Over een traject van ongeveer 1 kilometer werd de Berwijn verbreed en lokaal verdiept. Op basis van modelberekeningen verlaagt zo het waterpeil in de dorpskern met 15 tot 20 centimeter. Deze ingreep heeft hetzelfde effect als een wachtbekken van 350 miljoen liter. Ook werd de voetgangersbrug aan Elzen weggehaald om de doorstroom van het water te verbeteren en de verbreding door te trekken. De gemeente bereidt de bouw van een alternatieve overgang voor voetgangers en fietsers voor. De VMM voerde de werken uit in samenwerking met de gemeente Voeren en met de eigenaars en landbouwers van de aanliggende percelen.

“We moeten beseffen dat deze ingrepen bij zeer extreme wateroverlast zoals vorig jaar, de veiligheid niet volledig kunnen garanderen”, klinkt het bij Demir. “Daarom is het voor een dorpskern als Moelingen essentieel om naast deze beschermende maatregelen ook in te zetten op preventieve maatregelen om de schade tijdens overstromingen te beperken. De individuele bescherming van woningen om overstromingsschade te beperken blijft écht noodzakelijk.”

Individuele bescherming

In 2018 startte de VMM daarom het project ‘Preventie overstromingsschade’ voor de inwoners van Moelingen. Een studiebureau screende toen gratis 40 woningen. Zij ontvingen nadien een voorstel met maatregelen om overstromingsschade aan hun woning te voorkomen of te beperken. Dit voorjaar werd het project heropgestart en zullen nog meer woningen onderzocht worden.

Daarnaast volgt de VMM voortdurend de waterstanden op in Vlaanderen en publiceert ze samen met overstromingsvoorspellingen op Waterinfo.be. Zo kan iedereen de klok rond de waterstanden en voorspellingen online volgen. In periodes met hoger overstromingsrisico worden de hulpdiensten ook verwittigd, zodat ze extra beschermingsmaatregelen kunnen nemen.

