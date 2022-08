Na de wolf, nu ook een jakhals in Limburg? “Te klein voor een wolf, te groot voor een vos”

Het is een kwestie van tijd voor de jakhals met 100% zekerheid gespot wordt in België. Het dier komt oorspronkelijk uit Zuid-Oost Europa en Turkije maar is al langer bezig aan zijn opmars in Europa. “In Nederland is het dier al zeven keer gespot en ook in Duitsland en Frankrijk is de jakhals al aanwezig. Net zoals we jaren geleden de komst van de wolf in België voorspeld hebben, doen we dat nu opnieuw met de jakhals.”

Voor de wolf is de komst van de jakhals minder goed nieuws. “De jakhals gaat weinig kunnen veranderen aan het territorium van de wolf", zegt Loos. “Maar de wolf gaat er alleszins niet gelukkig mee zijn. Beide diersoorten zijn jagers en de wolf doet dat zelfs ook op de jakhals. Ze kunnen dus niet in hetzelfde gebied gaan wonen. En als je bedenkt dat de wolf Noord-Limburg heeft uitgekozen om te leven, is het goed mogelijk dat de jakhals eerder naar het zuiden van de provincie gaat trekken.”

Maar Zuid-Limburgers moet zich nog niet direct zorgen maken over de komst van de jakhals. “Het is zeker mogelijk dat de jakhals wel eens op vee gaat jagen zoals de wolf, maar vaker zal het om kleinere knaagdieren gaan. En wie al een wolfproof-omheining liet zetten, heeft geluk. Die werkt namelijk ook tegen de jakhals", klinkt het.

“Maar voor alle duidelijkheid: er is nog geen zekerheid dat de jakhals al in ons land gespot is. We hebben nu vermoedens en zijn er zeker van dat het dier op termijn zijn weg zal vinden naar ons land. Maar zeker zullen we pas zijn wanneer we bewijs op beeld hebben, of wanneer er een jakhals overleden is in België", besluit Loos.

