Minister Demir en Diependaele trekken naar Raad van State tegen vergunning voor windmolenpark bij Voeren

VoerenVlaams ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele stappen naar de Raad van State stappen tegen de vergunning die Engie Electrabel van de Waalse regering kreeg voor een nieuw windpark van zes molens in Dalhem, op die de grens met Voeren. Het windpark zou niet alleen een impact hebben op de natuur en het landschap van de streek, maar ook de komst van de Einsteintelescoop in gedrang brengen.

Eerder kreeg Engie Electrabel al een vergunning voor de bouw van zes windmolens in Dalhem. De gemeente Voeren en de Vlaamse ministers Omgeving Demir (N-VA) en Onroerend erfgoed Diependaele (N-VA) ging hiertegen in beroep omdat de natuur en het landschap van de Voerstreek aangetast worden door de 150 meter hoge turbines. De Waalse administratie adviseerde haar regering om de vergunning in beroep te weigeren, maar de Waalse ministers gingen over tot een stilzwijgende weigering van het beroep en bevestigen zo de vergunning. De Vlaamse overheid gaat nu in hoger beroep bij de Raad van State.

“Het project zorgt voor een fundamentele verstoring van het erfgoedlandschap en het agrarisch uitzicht in de Voerstreek die ook voor toerisme heel belangrijk is. Daarnaast verwachten we negatieve effecten voor verschillende beschermde vogelsoorten, maar ook voor omwonenden door het geluid en de slagschaduw”, klinkt het bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Ministers Diependaele en Demir trekken naar de Raad van State.

En ook Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend erfgoed, is bezorgd. “In de onmiddellijke nabijheid van het project zijn een aantal belangrijke Vlaamse erfgoedwaarden aanwezig: het Kasteel Altenbroek, de dorpskern van ’s Gravensvoeren of het beschermd cultuurhistorisch landschap. Het milieueffectenrapport bevestigt dat het windmolenproject een aanzienlijk effect zal hebben op deze erfgoedwaarden.”

Einsteintelescoop

Bovendien vindt minister Demir de vergunning voor het windpark onbegrijpelijk met het oog op de komst van de Einsteintelescoop naar Limburg. “Het windmolenpark vormt ook een ernstige bedreiging voor dat project”, klinkt het. In die telescoop van 2 miljard euro wordt onderzoek gedaan naar de oorsprong van het heelal en zwarte gaten. Om die laatste te kunnen detecteren, is het essentieel dat het observatorium geen ruis opvangt van de activiteiten op aarde. De infrastructuur moet 300 meter onder de grond gebouwd worden met een bufferzone van 7 kilometer zonder windmolens of andere verstorende factoren.

In 2024 beslist Europa welke van de twee kandidaatregio’s het observatorium mag bouwen: Sardinië of de Maas-Rijnregio. Het drielandenpunt België-Nederland-Duitsland is genoemd als mogelijke locatie. De Vlaamse regering heeft in december ook al voor 3 jaar een projectmanager aangesteld om, in samenwerking met onder meer de provinciegouverneur Jos Lantmeeters, dit project verder uit te rollen.

Eerder maakten ook burgemeester Joris Gaens van Voeren, POM Limburg, de Universiteit van Luik en Nederland al kenbaar dat ze tegen een vergunning voor het windpark in Dalhem zijn.

