Maand voorwaardelijke celstraf opgelegd na eis van 5,5 jaar voor overval Eys in 2011

De Watergroep instal­leert 21 nieuwe peilputten in Heers om effecten van waterwin­ning te meten

De komende weken boort De Watergroep 21 nieuwe peilputten in Heers om de effecten van de waterwinning op de grondwatervoorrraad en -stromingen te meten. De Watergroep kreeg in mei 2022 een proefvergunning om nog tot eind 2024 water op te pompen in Bovelingen, op voorwaarde dat er nieuwe peilputten geïnstalleerd zouden worden. De helft van de inwoners van Rukkelingen-Loon, naast Bovelingen, heeft immers al vijf jaar last van scheuren in hun huizen en dat komt volgens hen door de waterwinning in hun buurt.