Kerststal in Voeren heeft een beekje, een trein en meer dan veertig opgezette dieren

VoerenIeder jaar trekt de kerststal van de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Voeren toeristen over heel België en ver daarbuiten. Wat ooit begon als een kleine kerststal met enkele beelden, is 31 jaar later uitgegroeid naar een gigantisch tafereel met meer dan 40 opgezette dieren, allemaal uit de streek. “Alleen onze dromedaris, die hebben we van een circus uit Frankrijk gekregen”, vertellen de vrijwilligers.