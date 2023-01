Jongeren steken vuurwerk af, man bedreigt hen met kruisboog

Limburg INTERVIEW. Jos Lantmee­ters beleefde twee dolle jaren als gouverneur: “De schandalen in Sint-Trui­den beschadi­gen de naam van heel Limburg”

“Toen militair Jürgen Conings voortvluchtig was, kreeg ik één heldere opdracht van het federaal parket: ‘Wij zoeken hem. Jij zorgt dat iedereen ongedeerd blijft’.” Tel daar ook nog de coronacrisis, overstromingen én de politieke crisis in Sint-Truiden bij op, en Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters (58) zweette in die twee jaar wellicht harder dan zijn voorgangers de laatste decennia samen. Een boeiend gesprek over zijn geliefde provincie. “Of alle Limburgers hun energierekening kunnen betalen: dáár maak ik me zorgen over.”

31 december