HUIZENJACHT. Voeren, waar huizenjagers uit alle windrichtingen de rust komen opzoeken

Twintiger slaat veilig­heids­agent zonder reden een gebroken neus: “Als hij begint te drinken, heeft hij een kort lontje”

Een 21-jarige Tongerse autohersteller sloeg een veiligheidsagent in januari zonder reden een neusbreuk in een Loonse dancing. In mei haalde hij als een dronken woesteling uit op straat. De strafrechter was niet mals voor de twintiger, maar geeft hem nu toch nog een kans.